    首頁 > 社會

    女子在超商遭16歲少女持刀割頸 林茂盛赴醫院慰問

    2026/02/16 14:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    遭少女隨機割頸的尤女進行頸部傷口縫合，宜蘭縣代理縣長林茂盛前往慰問。（宜蘭縣政府提供）

    遭少女隨機割頸的尤女進行頸部傷口縫合，宜蘭縣代理縣長林茂盛前往慰問。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭礁溪38歲尤姓女子，今早在超商購物時，卻被16歲陳姓少女無預警持美工刀割頸，所幸送醫縫合無礙；宜蘭縣代理縣長林茂盛第一時間赴醫院慰問，表示已責成警察局全力釐清案情，並加強巡邏勤務，同時由衛生局與社會處持續提供關懷與協助，避免類似事件再度發生。

    隨機持刀刺人的未成年陳姓少女僅16歲，警方調查，疑因少女在店內購物時與母親有爭執而情緒不穩，遭刺傷的尤女是宜蘭人，當時在陳女附近購物，突然遭到攻擊，導致她驚嚇過度，胸頸約有3公分刀傷，送往陽明交通大學附設醫院救治。

    林茂盛表示，傷者受傷部位已完成初步處理，後續將安排斷層掃描進一步確認，目前整體身體狀況良好，縣府也向家屬表達關心，祝福傷者早日康復，並請院方全力協助醫療照護，同時偕同衛生局及社會處人員到場關懷，針對嫌犯部分，責成警察局全力釐清案情，並加強巡邏勤務。

    陽交大附設醫院長黃志賢說，傷者生命徵象穩定、意識清楚，可正常對談。主要傷勢為頸部前方一處淺層刀傷及右手掌刀傷，院方已完成傷口處理並縫合。為確認深層組織是否受損，正安排電腦斷層檢查，若檢查結果無其他異常，評估可先行返家休養。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛慰問遭隨機割頸的尤女。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛慰問遭隨機割頸的尤女。（宜蘭縣政府提供）

