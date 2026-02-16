為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    當街搶命！他心肌梗塞倒地 巡邏警跪路邊CPR與閻王拔河

    2026/02/16 14:12 記者徐聖倫／新北報導
    員警當街跪路邊進行CPR救援。（記者徐聖倫翻攝）

    員警當街跪路邊進行CPR救援。（記者徐聖倫翻攝）

    鄭姓男子偕妻前日步行外出，走在新北市板橋街頭，突然心肌梗塞當場倒下，鄭妻大聲呼救，還好這時巡邏員竟經過，即刻上前施以CPR，在黃金搶救時間內，從閻王手中搶回一命。鄭男送醫後，也因為急救及時，恢復情況良好。

    據悉，鄭男與妻子當時步行在雙十路二段，2人談話間，鄭男突感不適，抓著胸口倒地不起，並失去意識、呼吸心跳。就在此時，海山警分局文聖派出所警員郭鑫暐、陳利侑巡邏剛好經過，聽到鄭妻高聲尖叫，即刻停下腳步查看。

    2員確認鄭男沒了生命徵象，隨即跪在路邊開始CPR施救，同時求助119。5分鐘後與消防人員一同施救，終將鄭男從鬼門關前拉回，並送往醫院救治。經診斷，鄭男為急性心肌梗塞，而員警沒有浪費任何一秒即刻施救，也讓鄭男後續恢復狀況穩步提升。

    家屬事後激動致謝表示，若非員警在事發當下立即施救，後果不堪設想。海山警分局長林國民表示，所有員警均接受過專業的CPR救護訓練，深知腦部缺氧的前4至6分鐘是急救的黃金關鍵。警方也藉此案例溫馨提醒市民，近期天氣轉變頻繁，民眾應多加留意自身與長輩的健康狀況。

