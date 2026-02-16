馬公商港男子落海呼救 安檢弟兄急馳援

馬公商港除夕日，傳出民眾落海。（第七岸巡隊提供）

農曆新春假期伊始，澎湖主要海運出入門戶馬公商港，今（16）日上午傳出民眾落海意外，緊急大喊救命，適巧馬公商港安檢所人員進行巡邏勤務，路過時聽聞救命聲，立即尋聲辨位，找到在岸邊涵洞掛靠等待救援男子，立即拋下救生圈展開救援，順利將男子救起，並無生命危險。

海巡署金馬澎分署調查指出，馬公商港安檢所今日上午9時許，在馬公商港2號碼頭執行港區巡視勤務時，發現現場傳出救命聲，疑似有民眾不慎落海，安檢人員立即通報並迅速派遣7名海巡人員展開救援行動，於碼頭涵洞處發現一名年約58歲男性民眾掛靠於涵洞邊，隨即以救生圈實施拖帶，成功將該民眾救援上岸。

請繼續往下閱讀...

男子被救上岸後，救護車於上午9時4分抵達現場，經初步處置後，將該名民眾送往鄰近衛生福利部澎湖醫院，進一步檢查與治療，生命徵象穩定，並無生命危險，至於落海原因，則有待進一步調查確定，但馬公商港為高雄-澎湖定期客貨輪澎湖輪泊地，落海意外持續發生，影響民眾搭船意願甚鉅。

海巡署呼籲，民眾於港區活動時應注意自身安全，避免靠近碼頭邊緣或危險水域，如遇緊急狀況可即時向海巡單位通報，並善用身邊能緊抓物品等待救援，以利第一時間提供協助，共同維護港區安全。

男子成功被救援上岸，並無生命危險。（第七岸巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法