新北石碇走春！ 烏塗、永安社區山林步道×生態茶園一次體驗

農曆春節連假長達9天，想好去哪裡走春了嗎？新北市農業局推薦民眾走訪石碇區烏塗社區步道林木茂盛，還可見運煤橋遺跡與巨型榕樹；以及永安社區則擁有全台唯一食蛇龜保護區與友善茶園，提供健行、生態觀賞與在地茶文化體驗，讓民眾在春節假期享受兼具自然、文化與生態的農村走春之旅。

農業局長諶錫輝指出，烏塗社區位於昔日淡蘭古道沿線，四分子古道與烏塗溪步道林木蓊鬱、綠蔭如蓋，步道平緩適合全齡健行。沿途除了可欣賞運煤橋遺跡與巨大的大板根榕樹，幸運的遊客還能目睹台灣藍鵲掠過林間，成為生態攝影亮點。不過「許家手工麵線」自2月16日至2月19日休息，2月20日開工營業。

另外，永安社區依山傍水，座落於翡翠水庫水源保護區，擁有全台唯一的食蛇龜野生動物保護區。居民自主成立護龜隊，巡守棲地並長期監測，維護杉木、松木及筆筒樹等原生植被，形成生態多樣性環境。遊客可健行永安景觀步道、千島湖及八卦茶園觀景台，飽覽翡翠水庫湖光山色。茶園鄰近保護區，採用友善農法，推出象徵「美好的一天」的「龜茶」品牌，包含文山包種茶、東方美人茶與蜜香紅茶（洽社區總幹事蕭敏玲 0921-989-759）。

諶錫輝表示，春節期間邀請民眾走入農村，體驗兼具文化傳承與生態永續的感官饗宴。市府將持續從生活、生產及生態三大面向，推動農村社區永續發展，讓農村成為民眾走春旅遊、深度體驗的最佳去處。

