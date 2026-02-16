男摔車失去生命徵象 巡邏警及時CPR與死神搶命

警方與消防合力施救，從死神手中搶回一命。（記者徐聖倫翻攝）

59歲王姓男子前日騎車行經新北市中和區，他突發身體不適自摔，並失去生命徵象，這時正好中和警分局中原派出所巡佐王志承、警員周晉瑋巡邏行經此地，2人即刻對王男進行CPR施救。2員與隨後趕來的消防人員配合下，驚險搶回王男性命。

據悉，王男騎車行經中和區中山路二段某巷口，他騎車自摔後倒地不起，王、周2員即刻上前，發現王男失去呼吸心跳，狀況非常危急，隨即決定即刻施救，同時通報119。

請繼續往下閱讀...

2人合力進行CPR，經過5分鐘消防員前來接手，消防員使用AED自動體外心臟電擊去顫器，員警則繼續CPR，警、消合力在黃金搶救時間內讓王男終於恢復生命徵象，王、周2員當下實施交通管制為救護車開道，讓王男順利抵達醫院接受後續治療。

中和分局表示，員警除肩負治安維護與交通疏導等任務外，平時亦持續接受各項緊急救護相關訓練，以提升第一時間應變與救援能力。本次王、周兩名員警面對突發狀況沉著應對、迅速判斷且處置得宜，充分展現對生命安全的重視及專業素養，表現令人肯定。

警方發現王男倒地且失去生命徵象，即刻展開CPR施救。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法