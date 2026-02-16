為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    航警局長送上新春祝福 除夕慰勉桃機值勤人員

    2026/02/16 11:48 記者劉信德／桃園機場報導
    航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

    航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

    航警局長林建宏除夕當天專程到桃園國際機場，當面慰勉堅守崗位的第一線航警人員，致贈紅包表達關懷與感謝，提前賀年。

    今年除夕預估桃機單日出入境旅客約13.5萬人次，雖較先前創下的單日最高紀錄16.7萬人次略減，整體運量仍維持高檔水準。林建宏特別選在非航班尖峰時段，前往安檢線關心執勤員警及支援的替代役男，除發送紅包，也祝福在國門崗位上過年的第一線人員新年快樂、勤務順利。

    為因應春節及寒假連續假期疏運需求，航警局除原有295名安檢警力外，也向役政署申請69名替代役男投入協勤，並增加100名輔助安檢員，協助第一、第二航廈旅客前導與行李複查等非涉公權力工作；同時另申請40名保安警力支援出境安檢，力拚安檢線全天候滿開、不間斷服務，全面提升安檢量能。

    航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

    航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

    航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

    航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播