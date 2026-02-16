航警局長送上新春祝福 除夕慰勉桃機值勤人員

航警局長林建宏在除夕夜當天，慰勉堅守崗位的第一線航警、替代役人員。（記者劉信德攝）

航警局長林建宏除夕當天專程到桃園國際機場，當面慰勉堅守崗位的第一線航警人員，致贈紅包表達關懷與感謝，提前賀年。

今年除夕預估桃機單日出入境旅客約13.5萬人次，雖較先前創下的單日最高紀錄16.7萬人次略減，整體運量仍維持高檔水準。林建宏特別選在非航班尖峰時段，前往安檢線關心執勤員警及支援的替代役男，除發送紅包，也祝福在國門崗位上過年的第一線人員新年快樂、勤務順利。

為因應春節及寒假連續假期疏運需求，航警局除原有295名安檢警力外，也向役政署申請69名替代役男投入協勤，並增加100名輔助安檢員，協助第一、第二航廈旅客前導與行李複查等非涉公權力工作；同時另申請40名保安警力支援出境安檢，力拚安檢線全天候滿開、不間斷服務，全面提升安檢量能。

