    首頁 > 社會

    過年不平安！屏東鹽埔不速之客深夜闖空門 監視器全都錄被逮

    2026/02/16 10:17 記者蔡宗憲／屏東報導
    闖空門竊賊遭警方逮捕。（警方提供）

    闖空門竊賊遭警方逮捕。（警方提供）

    農曆年節期間本是闔家團圓之際，屏東鹽埔鄉卻傳出有宵小企圖趁虛而入！一名50歲黃姓男子深夜潛入民宅，以為神不知鬼不覺，沒想到屋主透過遠端監視器全程「看在眼裡」，隨即返家並報警。里港警分局獲報後迅速出動，當場將躲藏在屋內的黃嫌逮捕，全案依法移送法辦。

    里港警分局指出，鹽埔分駐所於2月16日凌晨0時許接獲民眾報案，指稱位於鹽埔鄉的一處住宅疑似遭到陌生人闖入。警方調查發現，50歲的黃姓嫌犯是在2月15日深夜23時許，趁著夜色掩護，徒手開啟被害人住家大門後潛入室內，企圖搜尋財物。

    當時被害人雖然不在屋內，但警覺性極高，隨時透過手機查看住家監視器畫面，赫然發現客廳出現陌生身影，驚覺「家裡遭小偷了」，連忙報案並趕回現場。被害人與警方趕到後，在屋內1樓後方發現黃嫌藏匿的蹤跡，經大聲喝令，黃嫌見無路可逃，才乖乖現身。

    里港警方到場後，當場將黃嫌逮捕。經清查，被害住家幸運無財物損失。全案訊後依竊盜未遂及侵入住宅罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

    里港警分局特別呼籲，春節期間許多民眾外出走春或返鄉，宵小常趁人不備入侵空門。提醒鄉親應加強住家門戶安全，離開家門前務必妥善檢查門窗是否確實上鎖。若在社區發現可疑人事物，應立即撥打110報案，警方將持續加強巡邏，與民眾共同守護財產安全，過個平安年

