    宜蘭警方12小時火速偵破首宗炸彈包裹案 吳姓板模工小年夜收押

    2026/02/16 08:18 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭發生首宗炸彈包裹案，警方12小時破案，板模工吳嫌火速遭收押。（警方提供）

    宜蘭市黎明路民宅14日發生宜蘭縣首宗包裹爆炸案，造成洪家姊弟受傷，涉有重嫌的63歲板模工吳嫌當晚11點落網，疑為35萬元財務糾紛製作炸彈包裹行兇，警方不到12小時破案，檢方訊後聲押，吳嫌因有滅證、逃亡之虞昨深夜遭宜蘭地院收押禁見。

    宜蘭7旬洪姓姊弟，在家中拆封1件放置3天包裹時，卻突然發生爆炸，導致2人受傷、現場血跡斑斑，警方調查包裹原是署名寄給洪婦涉入投資糾紛的兒子朱男，卻因多日未歸，被好奇的舅舅拆開而誤觸炸彈引信。

    警方循線逮捕與朱男有財務糾紛、家住頭城的63歲板模工吳男，並在住處搜出銅線、電池及開關等製彈零件，吳嫌雖刻意刪除監視器畫面企圖滅證，但警方根據路口影像及相關證物，研判他利用電工知識，製作簡易火藥裝置報復。

    警方15日依殺人未遂等罪嫌，將吳男移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後向宜蘭地院聲押，法官考量吳男否認犯行，但依朱姓證人證述、相關監視器畫面、被害人受傷診斷證明書、傷勢照片、現場照片、及扣案手機內被告訂購物品及搜尋紀錄，足認涉犯刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物罪。

    法院表示，吳男除有逃亡之虞，案發當時相關監視器畫面遭銷燬，也有湮證之虞，衡酌僅因債務糾紛即製造爆裂物，除侵害他人生命身體，並嚴重危害社會秩序，有羈押必要，並禁止接見通信。

