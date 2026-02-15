刑事局公開詐團騙錢手法！冒名黃仁勳、謝金河搞詐

偽冒名人謝金河的投資詐騙廣告。（刑事局提供）

偽冒名人黃仁勳的投資詐騙廣告。（刑事局提供）

詐騙集團手法日趨精進，鎖定數位生活深度滲透進行詐騙，刑事警察局針對網路廣告平台進行強勢執法與監測，統計去年整年，通報網路廣告平台業者下架逾8萬則詐騙廣告，其中Meta詐騙廣告計7萬9944則，Google詐騙廣告1935則，其中不乏各界名人影片、粉專詐騙，如輝達執行長黃仁勳、財信傳媒董事長謝金河等，詐團藉名人知名度為幌子，實則施行投資詐騙、假網拍詐騙。

根據刑事警察局統計，2025年第4季至2026年1月，「假網拍」案件仍高居詐騙手法首位。經分析發現，詐騙集團策略已出現轉型，該類案件除利用臉書管道外，正逐漸轉往高流量、高互動的新興社群平台Threads發展。

刑事局指出，詐團刊登Threads串文精準鎖定流行話題，利用熱門關鍵字吸引用戶瀏覽，針對盲盒、公仔、熱門偶像演唱會門票或應援物、iPhone 17 Pro等高搜尋量商品進行虛假販售，或是「免費贈送」陷阱；假借店家倒閉或多出閒置物品（如汽車雨傘、吹風機），聲稱僅需負擔小額運費即可領取，藉此誘騙民眾。

另外，還有釣魚連結設下陷阱，詐團於交易過程中傳送偽造之「7-11賣貨便」、「全家好賣+」、「嘉里大榮」、「順豐速運」等知名買賣、物流平台的釣魚連結。民眾輸入個資後，網頁跳出「系統異常，需實名驗證」或「未開通金流服務」等假警示。

假客服、假專員協同收割也是常見手法之一，詐團引導民眾加入偽造「官方LINE客服」及「銀行專員LINE」，以「帳戶違規遭凍結」或「餘額不足扣款出錯」等話術製造恐慌，要求民眾操作網路銀行、ATM 或使用無卡提款功能。詐團常以「僅為驗證程序，不會扣款」或「需進行餘額驗證」為藉口，誘導民眾將款項轉入特定帳戶。

臉書、Instagram、YouTube、LINE充斥偽冒名人的廣告、影片、粉專、帳號，詐騙集團運用深偽或AI生成技術偽造知名企業家、財經名人、股票分析師的影像及聲音，以推薦投資標的或代言來路不明商品，藉名人知名度為幌子，實則施行投資詐騙、假網拍詐騙。

刑事警察局指出，民眾切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其涉及「添加LINE好友」、「加入LINE群組」、「下載投資APP」等，極可能為詐騙陷阱，遇有可疑訊息請撥打165反詐騙諮詢專線查證，並提醒親友提高警覺。

刑事警察局強調，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，《詐欺犯罪危害防制條例》明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容的廣告，並應建立完善的防詐管理機制，呼籲網路廣告平台業者應積極配合法規，主動落實防詐義務，共同守護民眾財產安全、資訊安全，避免民眾受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

偽冒名人吳淡如的投資詐騙廣告。（刑事局提供）

偽冒名人顧奎國的投資詐騙廣告。（刑事局提供）

偽冒名人朱家泓的投資詐騙廣告。（刑事局提供）

