為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園婦人路倒口鼻出血 員警穿越車陣即刻救援搶命

    2026/02/15 15:32 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市蘆竹警分局前車道上有婦人路倒撞擊路邊車輛口鼻出血，員警獲報衝出警局即刻救援。（蘆竹警分局提供）

    桃園市蘆竹警分局前車道上有婦人路倒撞擊路邊車輛口鼻出血，員警獲報衝出警局即刻救援。（蘆竹警分局提供）

    過年前夕，桃園市蘆竹區南崁路段今（15）日中午發生一起路人穿越馬路時摔倒昏倒意外，一名55歲婦人拉著菜籃車在蘆竹警分局前方穿越南崁路時，突然不支倒地撞擊路邊車輛、口鼻出血，情況危急；分局內執勤的南崁派出所員警獲報即刻救援，火速穿越車道對婦人進行救援，第一時間召來救護車送醫，為婦人爭取到珍貴的救護時間。

    警方表示， ​今日中午12點左右，有民眾匆忙跑進南崁派出所報案，指警局對面車道有婦人倒地流血，當時正值中午冬陽高照且車流量大，員警聞訊毫不遲疑，立刻衝出派出所、跨越車道進行救援，員警發現路倒婦人口鼻處有大量出血、意識模糊，處境危急。

    為確保婦人生命安全並避免二次事故，多名員警分工合作，一方立即通報119派遣救護車，一方嚴密控管往來車輛，確保現場安全；另一名員警見烈日當頭，擔心婦人高溫曝曬加重傷勢，趕緊取來雨傘遮陽防護、細心照料直到救護車抵達，救護人員接手急救後，迅速將婦人送往林口長庚醫院急救，成功搶命。

    蘆竹分局表示，警察工作除了維護治安，保障民眾生命財產安全更是職責所在；此次員警同仁在民眾生命危急時刻即時伸出援手，與消防救護人員展現專業判斷與同理心，成功守護市民生命。

    員警現場疏導管制車輛，避免二次事故。（蘆竹警分局提供）

    員警現場疏導管制車輛，避免二次事故。（蘆竹警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播