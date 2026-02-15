桃園婦人路倒口鼻出血 員警穿越車陣即刻救援搶命

桃園市蘆竹警分局前車道上有婦人路倒撞擊路邊車輛口鼻出血，員警獲報衝出警局即刻救援。（蘆竹警分局提供）

過年前夕，桃園市蘆竹區南崁路段今（15）日中午發生一起路人穿越馬路時摔倒昏倒意外，一名55歲婦人拉著菜籃車在蘆竹警分局前方穿越南崁路時，突然不支倒地撞擊路邊車輛、口鼻出血，情況危急；分局內執勤的南崁派出所員警獲報即刻救援，火速穿越車道對婦人進行救援，第一時間召來救護車送醫，為婦人爭取到珍貴的救護時間。

警方表示， ​今日中午12點左右，有民眾匆忙跑進南崁派出所報案，指警局對面車道有婦人倒地流血，當時正值中午冬陽高照且車流量大，員警聞訊毫不遲疑，立刻衝出派出所、跨越車道進行救援，員警發現路倒婦人口鼻處有大量出血、意識模糊，處境危急。

為確保婦人生命安全並避免二次事故，多名員警分工合作，一方立即通報119派遣救護車，一方嚴密控管往來車輛，確保現場安全；另一名員警見烈日當頭，擔心婦人高溫曝曬加重傷勢，趕緊取來雨傘遮陽防護、細心照料直到救護車抵達，救護人員接手急救後，迅速將婦人送往林口長庚醫院急救，成功搶命。

蘆竹分局表示，警察工作除了維護治安，保障民眾生命財產安全更是職責所在；此次員警同仁在民眾生命危急時刻即時伸出援手，與消防救護人員展現專業判斷與同理心，成功守護市民生命。

員警現場疏導管制車輛，避免二次事故。（蘆竹警分局提供）

