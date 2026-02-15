強暴多人包含孕婦判死定讞 「中山之狼」關30年聲請再審被駁回

中山之狼徐偉展聲請再審被駁回。（資料照）

有「中山之狼」稱號的男子徐偉展，30年前佯裝計程車司機專挑夜歸婦女強盜、性侵，甚至連懷孕三個月的婦女都不放過，其中更將一名女子狠心殺害，最高法院2011年3月17日就徐偉展強姦殺害等犯行，依強盜殺人等罪，判徐死刑定讞。徐偉展去年下半年主張關太久，希望快點放出去聲請再審，不過經高院審理駁回。

1996年6月，24歲的徐偉展憲兵退役不久，夥同17歲的表弟潘姓少年，駕駛計程車預謀強盜夜歸女子，潘姓少年躲在後座，趁柯姓女子上車後，拿出手銬銬住柯女，強盜財物，並以電擊棒脅迫她不敢抵抗，將她載至新北市山區後，徐偉展強行性侵，再將她掐死、埋屍。



4天後，徐偉展又夥同潘姓少年、賴姓友人，以相同手法，在台北市中山區、士林區等地犯案，對張姓、莊姓婦人強盜、性侵，被稱為「中山之狼」。令人髮指的是，徐偉展不顧懷孕的張姓婦人苦苦哀求，還和賴某抽籤決定性侵順序後，由徐先開始，徐、賴2人竟輪流性侵張姓孕婦，甚至還強押被害人領款。

最高法院2011年3月17日就徐偉展強姦殺害柯姓女子犯行，依強盜殺人等罪，判徐死刑定讞。潘姓少年則被判20年、賴某判12年徒刑均定讞；另外，最高法院將徐涉及強盜性侵張姓孕婦、性侵莊婦等犯行，判無期徒刑定讞，徐數度聲請再審。

高院去年10月開庭審理，被捕時才24歲的徐偉展，當時已是坐著輪椅的53歲中年男子，甚至還有中風的狀況，已無法完整陳述，也聽不清楚法官問話，但透過律師表示，希望能早日出去。

高等法院審理後認為，徐偉展並未提出新事實或新證據，因此裁定駁回聲請。

