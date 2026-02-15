為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    寒冬送暖！金山警分局攜手石門區觀明宮 送年菜給弱勢家庭與獨居長者

    2026/02/15 14:30 記者俞肇福／新北報導
    關懷社區弱勢，由新北市金山警分局與石門區觀明宮慈善會攜手，將熱騰騰的年菜與祝福親自送往轄區內的獨居長者、弱勢家庭。（圖為新北市金山警分局提供）

    

    今天（15日）是小年夜，為關懷社區弱勢，由新北市金山警分局與石門區觀明宮慈善會攜手，將熱騰騰的年菜與祝福親自送往轄區內的獨居長者、弱勢家庭手中，讓獨居長者在寒冬感受到社會的溫暖。

    新北市警察局金山警分局長楊力強表示，春節年節將屆，警方對於治安、交通、為民服務工作絕不會鬆懈，更會加強執行失蹤人口查尋工作，幫助失蹤人口返家團圓，並定期訪查失蹤人口家屬，適切表達關心，針對弱勢立即給予協助並轉介區公所等相關單位，給予探視、關懷。

    楊力強說，警察的職責除了打擊犯罪，更是守護社區安定的重要基石；他強調，「警力有限，民力無窮」，基層員警平時深入社區巡邏、家戶訪查及關懷弱勢家庭、失蹤人口、獨居長者等最需要扶助的對象，透過民間團體提供物資支援，雙方緊密配合，形成一道溫暖、有愛的守護網。

    警察同仁與民間志工們提著年菜，穿梭在巷弄間，每到一位長者家中，除了將充滿年味與喜氣的美食送到，更不忘叮囑長者注意寒冷天氣下的居家用火安全，並適時將防詐騙資訊與案例教育，期望透過人人警覺、守望相助，營造一個更安全、美好的社區。金山警分局提醒，民眾若發現社區有危險徵兆或困難亟需救助者，及時向警方或有關單位通報適時協助，讓弱勢家庭與獨居長者感受社會溫暖。

    關懷社區弱勢，由新北市金山警分局與石門區觀明宮慈善會攜手，將熱騰騰的年菜與祝福親自送往轄區內的獨居長者、弱勢家庭。（圖為新北市金山警分局提供）

    

