台中職業賭場被抄了 警力掃蕩16案抓80人送辦

農曆新年到來已有不少人「開賭」，台中市警局在農曆春節前掃蕩職業賭場，迄今查獲16件賭博案，抓80人送辦，其中第四警分局在3天內連續破獲2間職業賭場，查扣逾3萬賭資；台中市警局刑事警察大隊提醒，春節期間警力不會打烊，將持續密集掃蕩職業賭場及各類賭博行為，打擊不法。

台中市警局在春節前啟動查緝「職業賭場」、「網路賭博」、「六合彩簽賭」專案，動員全市警力掃蕩不法，已查獲各類賭博案件16件80人，包含職業賭場5件58人，六合彩簽賭1件2人，網路賭博8件18人，其他賭博2件2人。

其中第四警分局員警今年1月間網路巡邏時，發現有人於各大社群網站招募不特定民眾賭博，經佈線偵蒐，確認不法行為事證明確，查獲羅姓男子涉嫌經營麻將職業賭場案，查扣賭資1萬8650元、抽頭金1200元；另經由分析民眾報案，掌握賭博場所，警方偵蒐後，確認不法行為事證明確，事隔3日再查獲陳姓女子涉經營麻將職業賭場案，查扣賭資2萬5600元、抽頭金700元，警詢後依賭博罪送辦，檢方訊後請回。

台中市警局刑事警察大隊副大隊長陳俊彥呼籲，民眾若發現可疑賭博場所或不法情事，請即時向警方通報，針對職業賭場及各類賭博行為展開密集掃蕩行動，全程不打烊，全面打擊不法。

台中市刑大掃蕩賭場查扣賭資。（圖：台中市刑大提供）

台中市刑大掃蕩賭場。（圖：台中市刑大提供）

