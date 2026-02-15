為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    嘉義24歲男無照騎重機 疑自撞電桿噴飛不治

    2026/02/15 13:09 記者林宜樟／嘉義報導
    警方到場時發現事故車輛摔落邊坡草叢，騎士沈男倒臥路旁，到達醫院前已死亡。（警方提供）

    24歲沈姓男子昨天清晨無照騎乘黃牌重型機車行經嘉義縣梅山公園附近，不慎自撞電線桿，整台重機幾乎全毀，沈男被噴飛落地不起，車輛掉落邊坡；沈男女友因無法聯繫到他，且發現手機定位都未移動，趕緊報案，警方追查發現沈男發生車禍倒地，通報消防隊救護送醫，到院前已死亡。

    竹崎分局昨天凌晨4點接獲報案，梅山鄉公園西街疑有自摔案件，警方到場時發現事故車輛摔落邊坡草叢，騎士沈男倒臥路旁，已無意識，救護人員實施CPR搶救後緊急將傷者送醫，到達醫院前已死亡。

    警方現場勘查，該事故地點為彎道，沈男的黃牌大型重機車碎片散落在電桿附近，電桿旁護欄水泥掉落，車頭擋泥板位置附有黃色漆，電桿也有擦撞之情形，研判自撞電桿後致車輛掉落邊坡，已報請檢察官相驗，並採集血液檢驗是否有無酒駕情形。

    警方表示，民眾行駛於彎道時應適度減速，避免車速過快導致無法控制方向因而摔車或自撞，另將加強取締無照駕駛等違規執法。

    警方到場時發現事故車輛摔落邊坡草叢，騎士沈男倒臥路旁，到達醫院前已死亡。（警方提供）

