她誤信假投資痛失畢生積蓄 重新振作賣鍋燒麵 桃警還幫擺攤洗菜

走出受騙陰霾，桃園市陳女士（左二）感念偵查隊小隊長黃振義（左一）與隊員們的幫忙，現身說法反詐騙。（桃園警分局提供）

桃園市陳姓婦人早年從市場攤販發跡，打拚一輩子投資房地產成為月入近20萬元的包租婆、實現財富自由，但她享受退休生活之際，卻因假投資詐騙損失千餘萬元慘揹債務，但她沒被擊倒、展現韌性擺攤賣鍋燒麵，桃園警分局偵查隊小隊長黃振義與隊員們對她重新振作的精神大為感動，勤餘前往幫忙擺攤洗菜，陳女士對員警的關懷誠摯感謝，同時願意以自身慘痛經驗提醒民眾，切勿輕信高報酬的投資，因為幾乎都是騙局。

警方說，陳女士是被詐騙集團成員以租屋撒網方式相中的包租婆，藉機認識攀談以高獲利話術一步步引誘陳婦陷入「假投資真詐財」陷阱，對方教她使用APP，早期先給獲利甜頭，讓她誤信小額投資已獲得巨大收益而加碼投入資金；被騙期間，她深怕投資款無法取回，不僅不願相信家人與警方的勸導，仍想盡辦法籌錢加碼而背負債務，只為滿足詐團不斷加碼的要求。

有次交款時，桃園警分局偵查隊接到家屬報案當場逮捕車手，但陳女士仍舊不為所動，始終相信自己未被詐騙，直到帳戶內款項無法領出，詐團電話無法接通，她趕往對方位於台南的公司求證，才發現該公司根本沒有這個人，才驚覺自己被慘騙上千萬元，畢生積蓄付諸流水。

陳婦一度難以接受，家人雖未責怪但她心裡非常愧疚自責；面對人生的重大挫折，陳女沒有被擊倒，展現韌性選擇重新振作，憑著過往打拚的精神經營一家鍋燒麵攤，要把失去的贏回來。

偵辦這起詐騙案的黃振義與偵查佐隊員們長期關注陳女狀況，對陳女面臨人生重大打擊仍奮力振作的精神大為佩服，常利用勤餘時間與隊員們前往關心探訪，還幫忙擺攤洗菜、訂購好吃的鍋燒麵，以實際行動支持鼓勵。陳女對於員警的關懷表示誠摯感謝，同時以自身慘痛經驗提醒民眾，切勿輕信網路投資或來路不明的高報酬機會。

警方說，假投資詐騙案是為禍國人、受害最深的騙術，詐團常以通訊軟體、社群平台刊登高獲利投資訊息，並以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術吸引被害人上鉤，待民眾投入資金後，再以各種理由要求加碼或繳納手續費、保證金，直到吸乾被害人資金才捲款失聯，呼籲民眾投資前應多方查證，並與家人討論，如遇可疑情況，可立即撥打「165反詐騙專線」諮詢，或向就近派出所求助查證，避免財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

