台灣最美風景！黑衣男路見翻車 熱心救援一家3口

草屯鎮14日晚間發生車禍，1名熱心黑衣男子快跑到翻覆車輛前救援。（警方提供）

南投縣草屯鎮中興路與中山街口，昨（14日）晚10時許兩部休旅車行經口時不慎碰撞，其中1部白色休旅車翻覆，一對夫妻及2歲女兒受困車內，包括1名黑衣男等多位熱心民眾見狀紛紛趨前協助，將受困後座女童自車窗接出，兩夫妻則自行從後車廂爬出，送醫幸無大礙，惟這段救援過程，也成為台灣最美風景！

警方指出，昨晚10時許，兩部休旅車行經屯鎮中興路及中山街口，因交通號誌已切換為閃光號誌，兩車疑未相互禮讓發生碰撞，造成其中1部白色休旅車翻覆，駕駛與妻子、2歲女兒均受困車內。

請繼續往下閱讀...

當時先是有1部白色休旅車見狀停下車來，走下1名黑衣男子，快跑到翻覆的休旅車前，欲協助車內1家3口脫困，隨後又有附近麵攤老闆及在麥當勞用餐民眾聞訊也出來幫忙，最後由黑衣男從後座將女童自車窗救出，夫妻倆隨後也從車廂爬出。在多位善心路人協助下，連同另一部休旅車駕駛共4人送醫，幸好都無大礙。

警方表示，包括這名黑衣男在內的熱心路人，完成救援後隨即離開，見義勇為精神令人欽佩，惟也提醒民眾，春節期間因返鄉、旅遊車輛多，用路人務必遵守交通規則，行經路口小心慢行，避免發生憾事。

熱心黑衣男從車窗救出受困車內2歲女童。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法