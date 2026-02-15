為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    控夫不愛洗澡又菸酒檳榔樣樣來 中國妻忍無可忍訴離獲准

    2026/02/15 12:52 記者彭健禮／苗栗報導
    從中國嫁來台灣的女子阿嬌（化名），不滿丈夫阿勇（化名）不愛洗澡，又抽菸、喝酒、吃檳榔，也不做家事，甚借貸不還被討債公司找上門，氣得離家分居並訴請離婚。苗栗地方法院審理，判准2人離婚。

    阿嬌與阿勇於2013年7月結婚，婚後來台與阿勇共同生活。但阿嬌表示，長年以來，阿勇未曾提供生活費給她及公婆，且衛生習慣差，不愛洗澡、洗棉被，有抽菸、喝酒、吃檳榔等惡習，總是入不敷出，鮮少協助家務，10幾年僅幫忙洗窗戶、玻璃、棉被1次或2次，家庭開銷均由公公支付。

    阿嬌說，她想外出工作貼補家用，2015年間才獲阿勇同意，但此後阿勇多次向她借錢，每次約借2千或3千元，若她拒絕，阿勇就生氣、摔門；她返回中國娘家探親多次，阿勇也沒出半毛，甚到處借錢，致使討債公司人員找上門。

    阿勇則駁斥阿嬌之說，表示他工作薪水不高，但每月有給父親1萬元，所以請父親先為阿嬌支付相關開銷，他也有把公司發送的禮卷及開工紅包1千元給阿嬌，也曾幫忙洗窗戶、玻璃等家務。他會借錢是因為遭騙去買比特幣，已有定期清償。

    法官調查，2人迄今分居兩地，未有任何聯繫、溝通，夫妻情感甚為疏離，阿嬌堅持訴請離婚，也未見阿勇有何足以維繫婚姻、修補裂痕之具體作為，且雙方歷經調解、審理程序，未見有溝通、轉圜餘地，顯見兩人婚姻有名無實，且就離婚事由來看，阿勇之可歸責程度略高於阿嬌。從而，阿嬌依法請求判決離婚，為有理由，應予准許。

