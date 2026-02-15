為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    協助徐少東偷渡被判刑 李瑞林另涉中國名貴貓隻走私案起訴

    2026/02/15 12:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    徐少東偷渡共犯李瑞林，另涉中國名貴貓種走私案。（民眾提供）

    徐少東偷渡共犯李瑞林，另涉中國名貴貓種走私案。（民眾提供）

    重大經濟要犯三聯集團總裁徐少東，透過澎湖海路潛逃國外，協助徐少東偷渡嫌疑人，除現任湖西鄉代表洪良合獲判無罪之外，其餘澎湖地方法院判處1年10月至5年6月不等刑期，其中李瑞林另涉中國名貴貓種走私案，經澎湖地檢署提起公訴，刻由澎湖地方法院審理中。

    涉嫌吸金22億元的重大經濟要犯徐少東，一、二審遭重判13年徒刑，但去年5月12日未向派出所報到，並自5月9日留下家書後就失聯，又在嘉義布袋港被目擊冒用他人國民身分證，自布袋港購票搭船到達澎湖後，轉移至位於澎湖縣湖西鄉民宿藏匿，5月10日凌晨4時許，由李姓被告駕駛自用小船前往湖西青螺白色沙丘附近某處接應後，朝北航行偷渡出境。

    澎湖地檢署將協助偷渡5人，以違反入出國及移民法等案件提起公訴，經澎湖地方法院一審判決，許瑞足處有期徒刑5年、犯罪所得5萬元沒收；許義鑫處有期徒刑5年6月、犯罪所得38萬7000元沒收；李瑞進處有期徒刑4年4月、長諭號遊艇1艘、6萬6300元均沒收、犯罪所得33萬3700元沒收；李瑞林處有期徒刑1年10月、犯罪所得5萬元沒收、緩刑5年，並應於判決確定翌日起1年內，向公庫支付新臺幣20萬元；洪良合無罪。

    被告李瑞林前於2025年3月間，因參與自中國走私貓隻前來澎湖，經澎湖地檢署檢察官提起公訴，現由澎湖地方法院審理中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播