協助徐少東偷渡被判刑 李瑞林另涉中國名貴貓隻走私案起訴

重大經濟要犯三聯集團總裁徐少東，透過澎湖海路潛逃國外，協助徐少東偷渡嫌疑人，除現任湖西鄉代表洪良合獲判無罪之外，其餘澎湖地方法院判處1年10月至5年6月不等刑期，其中李瑞林另涉中國名貴貓種走私案，經澎湖地檢署提起公訴，刻由澎湖地方法院審理中。

涉嫌吸金22億元的重大經濟要犯徐少東，一、二審遭重判13年徒刑，但去年5月12日未向派出所報到，並自5月9日留下家書後就失聯，又在嘉義布袋港被目擊冒用他人國民身分證，自布袋港購票搭船到達澎湖後，轉移至位於澎湖縣湖西鄉民宿藏匿，5月10日凌晨4時許，由李姓被告駕駛自用小船前往湖西青螺白色沙丘附近某處接應後，朝北航行偷渡出境。

澎湖地檢署將協助偷渡5人，以違反入出國及移民法等案件提起公訴，經澎湖地方法院一審判決，許瑞足處有期徒刑5年、犯罪所得5萬元沒收；許義鑫處有期徒刑5年6月、犯罪所得38萬7000元沒收；李瑞進處有期徒刑4年4月、長諭號遊艇1艘、6萬6300元均沒收、犯罪所得33萬3700元沒收；李瑞林處有期徒刑1年10月、犯罪所得5萬元沒收、緩刑5年，並應於判決確定翌日起1年內，向公庫支付新臺幣20萬元；洪良合無罪。

被告李瑞林前於2025年3月間，因參與自中國走私貓隻前來澎湖，經澎湖地檢署檢察官提起公訴，現由澎湖地方法院審理中。

