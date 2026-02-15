買黃金、iPhone孝敬神明才能幫「討兵馬」？高中女職員遭同事騙百萬

南部一名在高中任職的黃姓男子以神明之名，欺騙同事高達百萬。（資料照）

南部一名在高中任職的黃姓男子鎖定篤信神佛、因產後憂鬱及家庭不睦的女同事，假借供養神明、資助乩身之名，在短短1年內騙走現金、iPhone手機及黃金等財物，總值逾百萬元，女同事被騙走積蓄，後續察覺有異，進而揭發此案。一審依詐欺取財罪判他3年徒刑，上訴二審被駁回，仍維持3年徒刑，全案定讞。

一審判決指出，女方2015年間因家庭壓力精神恍惚，黃男得知後刻意接近，聲稱她遭「冤親債主」糾纏，販售「神明加持」礦泉水，每月收取6000元。女方飲用後自覺狀況改善，更加信任對方，共花費11萬元。其後黃男陸續以「神明生日」、「點救命燈」、「求平安符」、「資助乩身」等名義索財，甚至稱前夫找符仙暗算，須花錢「討兵馬」護身。

女方為求平安及離婚官司順利，先後支付現金數十萬元，並購買最新iPhone及5兩千足黃金「孝敬神明」。黃男更恐嚇若不再奉上黃金「洗門風」，恐遭城隍廟審判、性命不保。女方積蓄被掏空，最後離婚官司敗訴，始驚覺受騙，在家人支持下報案。

一審審酌女方陳述前後一致，並有對話紀錄、提款明細及證人證詞佐證，認定黃男短期內騙得現金82萬餘元，加計手機與黃金價值逾百萬元。黃男辯稱為私人借貸，否認詐欺。

法院指出，宗教信仰自由受保障，但不得藉神靈之名愚弄他人、煽起恐懼而騙取財物。黃男趁女方身心脆弱之際加深其恐懼，行為惡劣，且到案後未與被害人和解，一審判刑3年，上訴二審遭駁回，全案定讞。

