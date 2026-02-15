同事年終領多少他都知道！農會員工私查帳戶、洩露口風慘了

芬園鄉農會驚傳個資外洩，有員工涉盜查36筆年終獎金，農會已報警查辦。（民眾提供）

年終獎金領多少被視為個資機密，彰化縣芬園鄉農會竟傳出，有員工利用職務之便，違法查詢其他同仁帳戶資料，導致多達36筆年終獎金金額遭外洩。目前農會已主動報警處理，全案依違反《個人資料保護法》及《洩漏電腦秘密罪》偵辦中。

據了解，涉案者為農會信用部一名資深員工，因好奇其他行員年終獎金金額，竟擅自登入系統查詢相關帳戶資料，行為遭同事發現後檢舉。農會經查，該員工發現其並非首次違規，已嚴重侵害他人隱私權，因此決定報警處理。目前涉案範圍與細節已交由司法調查，農會全力配合釐清。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，該事件發生在年終獎金發放後，該員工涉嫌非法查詢內部員工帳戶年終入帳情形，共36筆資料，並在私下言談中對外透露，引發同仁強烈不滿，認為其查詢行為並非業務所需，已涉及濫用職權與侵犯個資，農會決定依法究辦，絕不寬貸。

對此事，彰化縣政府農業處處長郭至善指出，此案屬農會內部控管失當，將依《農會人事管理辦法》第59條、《農會工作規則》第37條及《個資法》第19、20條等規定，移送法辦並追究行政責任。同時，農業處已要求農會全面檢討資安流程，強化人員教育訓練，杜絕類似情事再發生。

由於事件發生於春節假期前夕，部分存戶擔憂個人資料是否也遭不當查閱。黃翊愷強調，經初步清查，涉案員工查閱範圍皆為內部員工資料，並未波及一般存戶，請民眾不必過度恐慌。農會已加強系統安全管理，若存戶發現帳戶異常，可隨時與農會聯繫確認。

