宜蘭炸彈包裹炸傷姊弟！吳嫌有電工知識 疑為35萬債務糾紛報復

宜蘭民宅炸彈包裹案，警方攻獲吳姓嫌犯。（警方提供）

宜蘭市黎明路民宅炸彈包裹案，警方昨深夜逮捕吳姓嫌犯到案，涉案的吳姓男子曾從事養殖、工地打工等工作，疑有電工背景與技術；再加上為了報復，刻意蒐集網路製作炸彈等相關資訊，完成低爆性煙火類的火藥，監視器有拍到他開車出沒被害人住處附近，疑因35萬元債務糾紛，憤而犯案。

警方表示，63歲吳姓男子沒有固定工作，曾從事養殖、農作、工地板模工等工作，警方認為他的工作有機會接觸到電工知識，與被害傷者洪姓婦人兒子朱男是舊識，為了報復，在網路等刻意蒐集製作土製炸彈的資訊。

警方在吳宅與工寮查到銅線、繼電器、引線、電池、油封與蠟燭等可疑證物，而從查扣的行車紀錄器、手機、電腦主機、住宅監視器，也發現在犯案時間前後，吳男疑刻意刪除一些與案情相關的資料與畫面，專案小組正設法還原。

爆炸的包裹，警方初步認定是低爆性煙火類火藥，不是化學火藥，殺傷力較低，且原料容易取得；爆裂物裡未發現鐵釘、鋼珠，不是專業的土製炸彈；被害人被鐵片與玻璃炸傷，警方懷疑是爆炸時，旁邊的雜物碎裂噴濺所致。

至於爆裂物如何引爆，警方研判，裡頭裝有黑火藥、銅線與電池，包裹上裝置引線，一旦拆封啟動裝置，電池與銅線會產生火花引燃火藥，但爆裂物還在鑑定中，等鑑定後才會有最後結果。

這起意外發生在昨天上午11點18分，屋內1對姊弟在拆封包裹時被炸傷送醫，2人表示，2、3天前家門口被放了1個包裹，昨把它拿到屋裡打開，沒想到一打開就爆炸；弟弟還說：「根本就是炸彈！」爆炸現場破碎零亂，未能取得相關指紋。

警方查出，包裹炸彈疑由吳嫌親送，署名要給洪婦的兒子朱男，鎖定朱男的人際關係與糾紛調查，查出朱於113年底與住在頭城的吳姓男子有35萬元投資理財糾紛，吳在114年還向警方報案控告朱男涉嫌詐欺，是否投資虛擬貨幣？目前無法證實。

警方根據吳男報案資料，昨深夜11點多，持搜索票與拘票到吳男頭城住處攻堅抓人，訊後依殺人未遂等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

警方在現場查獲銅線繼電品、引線、電池等相關證物。（警方提供）

警方查獲作案車輛。（警方提供）

宜蘭警方舉行記者會說明案情。（記者游明金攝）

