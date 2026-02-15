隨地小便出大事！毒品通緝犯一度落跑被警強勢壓制

警方扣回喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

亂便溺出事啦！新北市三重警分局昨派員巡邏，經過一處巷弄發現1名男子正在路邊對著牆壁小便，警方上前勸告順便臨檢，沒想到這名男子竟是個身揹兩條毒品通緝的通緝犯，他推開員警企圖逃竄，最終仍不敵優勢警力，在巷口被制伏，警方搜出安非他命、喪屍菸彈，全案依法移送法辦。

據悉，昨下午1時許，警方巡經三重區文化南路15巷內時，發現一名39歲吳姓男子形跡可疑，獨自在防火巷內隨地便溺，遂上前實施盤查。吳男見警盤問，神色慌張且試圖謊報他人身分以規避查緝，警方要求其出示身分證件比對，發現吳男竟是新北地檢署發布的通緝犯。

吳男為求脫身，竟暴力推開員警，轉身朝巷口狂奔，雙方追逐約50公尺後，警方迅速在巷口將其攔截壓制。警方在吳男隨身攜帶的包包內當場查扣安非他命1包、依托咪酯煙彈1顆，將其帶回警所偵詢。

吳男供稱，毒品是他在網路上購得，賣家詳細資料已記不清，對此警方將繼續追查上游。警詢後，依毒品罪嫌，將吳男移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方扣回安毒。（記者徐聖倫翻攝）

警方將吳男壓制。（記者徐聖倫翻攝）

