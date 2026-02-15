人行道破損難辨識 違停罰單遭法官撤銷

交通標線應清楚易辨，如令人混淆，法官會撤銷罰單。（記者黃明堂攝）

一名邱姓男子將車停放在台東市更生路旁，隨後被警方以「在禁止臨時停車處所停車」為由檢舉，遭裁罰900元。邱男不服提起行政訴訟，強調該處既無紅線，且路面殘破不堪，根本看不出是人行道。高雄高等行政法院日前審理後，認同該處標示極度不明確，強求用路人辨識是「強人所難」，判決撤銷原處分。

判決指出，邱男將車停在台東市更生路635巷附近。警方認為該處雖然沒有畫設紅線，但其側邊鋪有紅磚，屬於法律定義的人行道，開出罰單依道路交通管理處罰條例裁罰900元。

邱男抗辯表示，停車地點雖然緊鄰白線，但路面完全沒有紅色標線，且停車時天色已昏暗，現場看過去就是一般的路邊。他強調自己並非惡意違規，而是現場環境讓他根本無從判斷該處禁止停車。

法院為釐清真相，特別函詢台東市公所。市公所回函坦言，該路段確實規劃為人行道，但因為車輛長期停放及缺乏修繕經費，紅磚步道早已長期損壞、斑駁不堪，目前僅能先錄案，等未來爭取到經費再行修理。

法院現勘照片也顯示，該處與車道之間不僅沒有高低落差，也沒設置交通桿或圍籬，路面僅剩下多次補修的碎水泥與極少數殘存的紅磚。甚至連原本應導引用路人的標誌、標線或綠色塗料通通付之闕如，一眼望去與一般路面無異。

高雄高等行政法院法官在判決中指出，行政行為應遵循「明確性原則」，交通標誌的設置是為了提供清晰資訊，如果環境易使駕駛人混淆，就不應將違規責任歸咎於人民，不能強迫一般人在這種不明確的環境下，還能精準辨識出那是人行道。法官認定原處分有違誤，最終判決撤銷罰單，並由交通局負擔300元訴訟費用。全案仍可上訴。

