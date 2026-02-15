曾求早日伏法！如今力求翻案 死囚鄭武松狠殺前妻聲請釋憲遭駁回

鄭武松向憲法法庭聲請裁判憲法審查及暫時處分，但憲法法庭也不受理、駁回聲請。（記者楊心慧攝）

屏東男子鄭武松2002年殺死前妻和她的老闆，2005年被判處死刑定讞，至今20餘年仍未執行，他曾數度寫信給法務部，求早日執行以求解脫，但2024年9月憲法法庭作成死刑合憲判決後，他重燃一線生機，聲請再審並停止執行刑罰，高雄高分院駁回，鄭不服提出抗告，最高法院去年6月仍駁回而確定。未料，鄭武松轉向憲法法庭聲請裁判憲法審查及暫時處分，但憲法法庭也不受理、駁回聲請。

鄭武松於2002年11月9日凌晨，因懷疑前妻與任職的皮革工廠的陳姓老闆有感情糾葛，妒火中燒，持生魚片刀闖入工廠，先後刺死值大夜班的前妻與陳男。歷審均判死刑，最高法院2005年2月24日認定其毫無悔悟，判處死刑定讞。

鄭武松2008年曾寫信給時任法務部長王清峰表達求死之意。王專程赴看守所探視，鄭表示不知何時會被執行槍決，每天提心吊膽，即使終身監禁也看不到未來，盼儘速執行死刑。

憲法法庭2024年9月作成113年憲判字第8號判決「死刑合憲」但限縮適用，須符合情節最嚴重的故意殺人、強制辯護、合議庭一致決及精神障礙者不得判死等條件。鄭依此向高雄高分院聲請再審，主張具教化可能，但法院認定未提出新事實或新證據，不符再審要件，裁定駁回；鄭不服，提出抗告，最高法院仍駁回而確定。

鄭武松求生意識強烈，轉向憲法法庭聲請裁判及法規範憲法審查暨補充判決，並聲請暫時處分，他透過律師主張，最高法院的終局裁定及適用規定未考量死刑的特殊性，未審酌是否具「死刑障礙」或不符死刑門檻，屬事實遺漏或認定錯誤，動搖判決正當性，對人民訴訟權增設不必要限制，違反正當法律程序與比例原則。

鄭武松主張檢察總長專屬的非常上訴發動權，未賦予定讞死囚直接救濟權，較民、行政訴訟再審制度為不利，構成不合理差別待遇，侵害平等權與訴訟權；並認為最高法院以確定判決之法安定性優先於生命權，見解違憲，且檢察總長未依憲法判決為他提出非常上訴，憲法法庭應予補充。

不過憲法法庭認為，鄭武松對法規範違憲的主張欠缺具體客觀論證、屬個人主觀偏見，不符《憲法訴訟法》要件；且其對非常上訴規定與最高法院裁定部分，並無聲請法規範審查的權限。憲法法庭指出，死刑合憲判決並無脫漏或須補充之處，聲請不合法，予以駁回。本案由審判長呂太郎及大法官蔡宗珍、朱富美組成。

