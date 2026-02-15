為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    連假首日新北屁孩堤外放煙火 警、消啟動聯防限時限地施放

    2026/02/15 01:41 記者吳仁捷／新北報導
    春節連假首日晚間，新北板橋等高灘地傳出違規施放爆竹，警方、消防趕往了解，最高開罰15萬元罰鍰；圖為新北市消防局，今年在萬里一處倉庫，查獲超量儲存爆竹煙火的金香舖。（記者吳仁捷翻攝）

    春節連假首日晚間，新北板橋等高灘地傳出違規施放爆竹，警方、消防趕往了解，最高開罰15萬元罰鍰；圖為新北市消防局，今年在萬里一處倉庫，查獲超量儲存爆竹煙火的金香舖。（記者吳仁捷翻攝）

    春節連假模式開啟，入夜後在新北板橋浮洲橋下高灘地傳出陣陣煙火，路人看得眼花撩亂，但對於河濱附近居民卻是惡夢開始，警、消接獲檢舉電話，趕到場時施放者已離去，消防單位呼籲，新北市公布八處高灘地，限定從早上六時到晚間十時施放，若違反最高將處以15萬元罰鍰，警、消也將加強聯防，避免違規施放釀災擾民。

    新北市消防局趕在春節前公告八處提供民眾施放一般爆竹煙火的專區，包括有樹林柑園河濱公園、鶯歌河濱公園、重陽橋下游至蘆洲垃圾轉運站、大漢溪左右岸局部河濱、新店溪秀朗橋周邊及華中橋下游至光復抽水站；消防局強調，原本規劃開放的二重疏洪道局部區域，目前因施工暫停開放，而施放煙火專區，每日從上午6時至晚上10時開放，其餘時段則嚴禁施放。

    消防局強調指出，包括加油站、學校、醫院、捷運、高鐵沿線、漁港、碼頭新板車站特定區、碧潭風景區、淡水漁人碼頭等地，都禁止施放，即使一般煙火開放施放期間，全市區禁止施放升空類、飛行類煙火，提醒民眾過年期間勿通宵施放煙火，以免釀成災害。

    新北市消防局說明，選購一般煙火應掌握，選購附有認可標示的產品、確認合法時地、詳閱使用說明，且施放時保持安全距離，嚴禁朝人、建築物或可燃物發射，另12歲以下兒童須由家長陪同；呼籲民眾春節連假期間，務必於規定時、地施放，注意自身安全，避免威脅安全、荷包失血。

