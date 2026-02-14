「J奶姬」吸尋芳客上門 中和警方偽裝恩客驗貨逮人

新北市警中和分局網路巡邏，查獲泰女Fai來台大賺皮肉錢三年，還標榜J奶姬貨真價實，吸引尋芳客上門光顧，一舉被警方查獲。（記者吳仁捷翻攝）

新北市色情媒介平台艷幟高張，其中中和區一處艷窟在網路刊登性交易色情廣告，標榜「J奶姬」奶皇后紅牌來襲，強調貨真價實，吸引尋芳客前往，「食好鬥相報」；中和警方循線查緝，依外送、定點服務等網路連結，在中和中正路一處公寓當場查獲29歲泰國籍女子以觀光名義來台大賺皮肉錢，逾期居留已長達3年，解送移民署新北專勤隊，後續收容及遣返。

新北市警中和分局員警網路巡邏，發現網路平台刊登疑似涉及性交易色情廣告，大膽PO出「外送」、「定點服務」等暗示色情按摩，警方主動查緝，依廣告網路連結，到中和區中正路一處公寓，當場查獲29歲的泰國籍妙齡女（FAI），涉嫌以觀光名義來臺從事不法性交易。

FAI辯稱，她來台工作賺皮肉錢，所得比家鄉高出許多，認為幹這行可以短時間獲取高收入，讓她甘願下海，但警方查出泰女FAI女子不僅從事性交易，她所持簽證早已逾期，非法居留時間長達三年。

中和警分局除依社會秩序維護法移送裁處外，並將其解送移民署專勤隊，由該署辦理後續收容及遣返相關程序。

中和警分局強調，除聲請搜索票將數家不法養生館查緝到案，也派出專責人員探訪網路、個人工作室、養生館及按摩店等場所，對不法業者常利用網路及通訊軟體從事違序行為，規避查緝，持續強化網路巡邏、情資蒐報及臨檢勤務，針對轄內從事色情不法之個人工作室及養生館進行查緝掃蕩。

新北市警中和分局長陳宇桓表示，農曆春節將至，為持續強化治安維護作為，除落實巡邏、臨檢及網路巡查外，也積極推動「第三方警政」，結合相關機關、社區力量及網路平台業者，透過警民協力，共同剷除不良處所，使色情犯罪無所遁形，讓市民平安迎接年節到來。

