    37歲男獨攀八仙山失聯多日今尋獲...…騎車入山畫面成最後身影

    2026/02/14 22:20 記者許國楨／台中報導
    葉男6日騎機車行經台中市和平區松鶴三巷，監視器畫面成最後身影。（民眾提供）

    台中市和平區發生令人遺憾的山域搜救案，37歲葉姓男子本月6日獨攀八仙山後失聯，葉母10日焦急報案，救援人員持續搜山、調閱監視器、空地聯合搜索，卻始終未能即時掌握確切行蹤，直到今日迎來令人心碎的消息。

    監視器畫面成為葉男最後留在人間的身影，6日當天上午9時58分，他騎機車行經和平區松鶴三巷往松鶴橋方向，研判準備由松鶴登山口入山，約上午10時展開單獨攀登，畫面中，他背著灰色背包、穿灰黑外套與牛仔褲，神情平靜，未料這段畫面竟成最後紀錄，之後手機失聯、行蹤全無，直到家屬10日報案，搜救行動全面展開。

    台中市消防局接獲通報後，立即動員山搜人員與友軍進山，並對外公布衣著特徵，呼籲山友協尋，連日來搜救隊在陡峭山徑與溪谷間反覆搜索，地面徒步與空中偵查交錯進行，但因地形複雜、林木遮蔽，搜尋難度極高，隨著時間推移，氣氛愈發沉重，所有人都盼著能迎回生機。

    直到今天下午1時許，搜救出現重大進展，友軍操作空拍機巡查步道南側山坡石瀑區時，在標高約950公尺的山溝內發現疑似人影，確認正是失聯多日的葉男，卻已不幸罹難；消防局提醒，山域活動風險難測，登山應結伴同行、事先告知行程並隨時留意天候與體力變化，避免憾事重演。

