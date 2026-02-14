2/14 大樂透頭獎1注獨得！ 1.9億獎落高雄 今彩539開2注 大紅包開25組

2月14日開獎的第115000015期大樂透頭獎開出1注，第115000039期今彩539頭獎開出2注。（本報合成）

2月14日開獎的大樂透頭獎開出1注，由高雄市小港區崇文路36號1樓的「億來發彩券行」開出。今彩539頭獎開出2注，由台北市中山區龍江路356巷21號1樓的「雙鑫彩券行」及苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路75號1樓的「成運彩券行」開出，大樂透春節大紅包開出25組，春節小紅包開出32組。

第115000015期大樂透中獎號碼「01、11、22、35、36、40，特別號：28。頭獎1注中獎，可得1.9億元；貳獎摃龜；參獎共53注中獎，每注可得7萬3039元；肆獎共171注中獎，每注可得1萬4553元；伍獎共3419注中獎，每注可得2000元；陸獎共5040注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬0584注中獎，每注可得400元；普獎共6萬2938注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000015期49樂合彩中獎號碼為「01、11、22、35、36、40」。四合1注中獎，可得20萬元；三合共43注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2129注中獎，每注可得1250元。

第115000039期今彩539中獎號碼為「01、03、13、31、36」。頭獎開出2注，每注可得1000萬元；貳獎共399注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬0108注中獎，每注可得300元；肆獎共11萬3671注中獎，每注可得50元。

第115000039期39樂合彩中獎號碼為「01、03、13、31、36」。四合共開出8注，每注可得21萬2500元；三合共370注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1131注中獎，每注可得1125元。

第115000039期3星彩中獎號碼為「757」。壹獎共72注中獎，每注可得5000元。

第115000039期4星彩中獎號碼為「1530」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

第115000015期大樂透春節大紅包中獎號碼「05、08、11、14、19、31、38、39、41」，春節小紅包：30。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出25組，總中獎注數31注，其中19組為單注獨得，另有6組由2注平分；小紅包則開出32組，總中獎注數為43注中獎，其中24組為單注獲獎。

大紅包累計開出76組，小紅包累計開出104組。下期（2月15日）持續加開。

相關連結請見︰

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

大樂透加碼春節大小紅包開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法