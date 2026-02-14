為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    想幹嘛？屏東民生路傳「車頂針筒怪客」 專挑名車下手

    2026/02/14 22:09 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東市民生路傳出有針筒怪客專放針筒在名車車頂，動機仍待籬清。（警方提供）

    屏東市民生路傳出有針筒怪客專放針筒在名車車頂，動機仍待籬清。（警方提供）

    屏東縣屏東市民生路路段近期傳出有令人毛骨悚然的「放針筒」怪客，且針對的就是停在路旁的車輛，尤其是名車，警方獲報調閱監視器畫面，現已鎖定住在附近的特定男子，將追查到案釐清其行為動機。

    有民眾投訴，指在屏東市民生路於郵局附近路段停車的車主要小心，她日前將車停放路邊離開後，再回到車旁時，竟已2度目擊車頂被放上1撮針筒，令人相當驚懼，詢問附近店家，疑似是附近1間店面的男子所為，由於該男子鎖定的大多是高檔品牌的名車，疑似有仇富心態，提醒民眾小心。

    屏東市警方則指出，分局獲報於民生路段確實有車輛遭放置醫療針頭的情形，經調閱周邊監視器影像，現已鎖定1名特定男子。由於針頭具穿刺風險，此行為已影響公共安全與社會安寧，警方正積極追查行為人到案，以釐清其行為動機。警方目前已將該路段納入巡邏重點，提醒民眾停車時多加留意，若發現可疑人士或異常狀況，請立即撥打110報案。

    屏東市民生路傳出有針筒怪客專放針筒在名車車頂，動機仍待籬清。（警方提供）

    屏東市民生路傳出有針筒怪客專放針筒在名車車頂，動機仍待籬清。（警方提供）

