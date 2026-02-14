桃園男詭吊樹上亡！中配妻行徑超可疑 傳訊嗆「誰動遺體告死誰」

陳男被發現在偏僻山區上吊，家屬質疑死因不單純。（家屬提供）

桃園龜山日前發生一起可疑命案，一名6旬男子被發現在偏僻山區上吊輕生，檢警雖然初判是自殺，但有親人質疑，死者生前雙手骨折，不可能憑己力就攀爬到樹上，加上死者的中國籍再婚配偶在事發後行為異常，甚至傳訊威脅死者與前妻的兒子「誰敢動他的遺體，就告他到死」，隨後人間蒸發，家屬質疑死因不單純！

綜合媒體報導，66歲陳姓男子本月1日被發現在龜山偏僻山區上吊身亡，家屬不認同檢警的自殺說，因為事發前陳男對身邊親友的態度並無異常，更讓人想不通的是當時陳男左右手都有受傷骨折，左腎還需要以三角巾固定，案發現場也沒有找到可以墊高或攀爬的物品，到底要如何攀爬到樹上然後上吊？

另外家屬表示，陳男停在事發地附近的車內包包也被翻動的跡象，皮夾及身分證件都找不到，再婚的中配相當可疑。家屬指稱，陳男與該名中配結婚僅5年時間，結婚後就消失2年，之後又突然出現，但與陳男分隔兩地。讓他們起疑的是，事發後中配似乎急著想結案拿死亡證明，甚至乘隙把陳男遺囑及遺留的資料取走；此外，案發隔天又找來黑衣人將陳男生前行駛的車輛拖走，還曾替陳男投保壽險。

陳男與前妻的兒子還透露，繼母曾傳訊威脅：「誰敢動他的遺體，我就告他到死！」之後人間蒸發，傳出疑似有意返回中國，連警方也聯繫不上。由於案件疑點重重，檢警已於12日解剖遺體釐清死因，後續將進一步調查。

