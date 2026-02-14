高雄旗山廟會遶境 不依規定燃放鞭炮 警方、環保局不忍了

廟會活動。（民眾提供）

高雄市旗山區昨一處廟會遶境活動，於延平街燃放彩色鞭炮，旗山警員發現踢開鞭炮，並上前勸導改善，民眾拍下影片PO網，引發網友熱議，也大多支持警察執法。

旗山警方今晚表示，廟方違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款占用道路規定：在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物（如鞭炮、炮屑、阻擋交通的陣頭），可處行為人或雇主1200元至2400元罰鍰，並責令立即停止及消除障礙。針對廟方違規行為，警方將依據影片內容進行查證，並後續進行開罰。

請繼續往下閱讀...

環保局則表示，燃放爆竹致產生明顯粒狀物，經查明污染行為人後，將依違反空污法第32條規定，裁處1200至10萬元罰鍰。

旗山區1間廟宇昨舉辦廟會遶境活動，現場參與人潮很多，旗山警分局全程派員執行交通疏導及安全維護勤務，警方並於活動進行前，於旗山監理站出口處主動告誡工作人員，如需燃放鞭炮，應選擇空曠、安全、定點且不妨害交通與公共安全之處施放，避免影響用路人及周邊民眾安全。

不料廟會遶境活動開始後，建國所警員於中正路與延平路口，執行交通疏導勤務時，赫見延平路燃放鞭炮，員警趕赴現場處理，發現工作人員已沿路排放大量鞭炮準備施放，員警將已鋪設鞭炮踢開，避免點燃造成危險，並上前勸導改善。

民眾拍下影片PO網，引發網友熱議，吸引339萬人次觀看，2萬人按讚，2千多人留言，大多支持警察執法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法