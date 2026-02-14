為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    犯保澎湖分會攜手馨生據點 遞送圍爐年菜

    2026/02/14 20:58 記者劉禹慶／澎湖報導
    犯保澎湖春節前夕，與馨生人溫馨圍爐。（犯保澎湖提供）

    犯保澎湖春節前夕，與馨生人溫馨圍爐。（犯保澎湖提供）

    春節是團圓時刻，犯罪被害人保護協會台灣澎湖分會分別在11日及今（14）日舉辦「溫馨圍爐」春節關懷慰問活動，致贈年菜組合給馨生人，遠在異地的馨生人則精心挑選海鮮特產宅配送達，給予年節祝福與關懷，44戶馨生家庭受惠。

    今天的光榮據點場次溫馨圍爐，主任委員蔡惠如出席，將春節祝福及年菜送到馨生人手中。

    分會主任黃筱筑說，犯保澎湖分會近幾年來，不斷地調整春節關懷慰問模式，團圓餐會、馨生市集、除夕送暖、誰來午餐到今年的「溫馨圍爐」結合馨生據點鄰近社區的優勢，不論是遠在離島或偏鄉的馨生家庭，都能就近選擇場次參加，貼近馨生人實際需求，也深受馨生人正面回饋。

    檢察長周士榆說，慰問活動是社會共同責任的體現，保護犯罪被害人是長期且艱巨的任務，而像「溫馨圍爐」這樣的關懷活動，能夠在一定程度上幫助馨生人重建對社會的信任，每份年菜不僅美味，更是對馨生人的關懷與支持，讓愛心在春節綻放，期待社會能共同傳遞溫暖，讓每一個馨生家庭，都能感受到愛的力量，讓這個春節更加溫馨。

    春節前夕，犯保澎湖提供圍爐菜色。（犯保澎湖提供）

    春節前夕，犯保澎湖提供圍爐菜色。（犯保澎湖提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播