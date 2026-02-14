犯保澎湖分會攜手馨生據點 遞送圍爐年菜

犯保澎湖春節前夕，與馨生人溫馨圍爐。（犯保澎湖提供）

春節是團圓時刻，犯罪被害人保護協會台灣澎湖分會分別在11日及今（14）日舉辦「溫馨圍爐」春節關懷慰問活動，致贈年菜組合給馨生人，遠在異地的馨生人則精心挑選海鮮特產宅配送達，給予年節祝福與關懷，44戶馨生家庭受惠。

今天的光榮據點場次溫馨圍爐，主任委員蔡惠如出席，將春節祝福及年菜送到馨生人手中。

分會主任黃筱筑說，犯保澎湖分會近幾年來，不斷地調整春節關懷慰問模式，團圓餐會、馨生市集、除夕送暖、誰來午餐到今年的「溫馨圍爐」結合馨生據點鄰近社區的優勢，不論是遠在離島或偏鄉的馨生家庭，都能就近選擇場次參加，貼近馨生人實際需求，也深受馨生人正面回饋。

檢察長周士榆說，慰問活動是社會共同責任的體現，保護犯罪被害人是長期且艱巨的任務，而像「溫馨圍爐」這樣的關懷活動，能夠在一定程度上幫助馨生人重建對社會的信任，每份年菜不僅美味，更是對馨生人的關懷與支持，讓愛心在春節綻放，期待社會能共同傳遞溫暖，讓每一個馨生家庭，都能感受到愛的力量，讓這個春節更加溫馨。

春節前夕，犯保澎湖提供圍爐菜色。（犯保澎湖提供）

