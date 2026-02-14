館長恐嚇斬首總統 新北院3月初開庭審理

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢去年10月5日直播時，暗示支持中國武力犯台，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟，我等你啊」、「真的我日也思夜也思啊」，被依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴；據了解，全案已分案進入新北地院審查庭，法官排定庭期，預計3月初傳喚陳之漢訊問。

法院審查庭成立的目的為增進人力運用效益，調整刑事訴訟案件分案流程，加速案件妥適審結，進而提升裁判品質；這階段開庭時，法官會訊問被告、辯護人對檢察官起訴事實是否為認罪答辯，決定可否適用簡式審判程序、簡易程序等處理；陳之漢若在審查庭開庭時否認犯罪，案件則將移由審理庭審理。

檢方調查，陳之漢於Youtube頻道先暗示支持武力犯台，甚至說：「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，我等你啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍下。陳事後辯稱沒有犯意，只是回應網友、評論新聞、無法命解放軍行動。

檢方認為，陳之漢將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，並以「狗頭」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，顯是出於恐嚇犯意，亦已逸脫「中共計畫對台武統、斬首行動」等大眾認知範圍，其所為難認仍受言論自由保護。

檢方並認為，一般人如果知道與自身政治立場相左者，揚言要砍下他頭顱時，勢必產生不安，更何況陳之漢當時表明對民進黨有仇恨，甚至說「你如果要精確斬首，最開心的真的要斬首那些狗」，加上他是知名網紅，知悉言論有相當程度的渲染力，其所為足使一般人心生畏懼；另外，總統工作或所到之處常有人潮聚集，假設陳之漢真的在這些場合發動攻擊，有可能造成嚴重傷亡或財損，勢必造成公眾恐慌，且已有多位民眾具狀檢舉，亦構成恐嚇公眾行為。

