宜蘭市民宅包裹爆炸案 現場查扣疑似引爆電路線版

宜蘭市民宅包裹爆炸案，現場查扣到疑似引爆的電路線版。（圖由讀者提供）

宜蘭市黎明路41巷民宅爆炸案，包裹爆裂物內疑有硝化甘油等炸藥原料，現場同時遺留疑似引爆的電路線版，警方表示，不排除是有爆裂物的可能。而根據附近鄰居轉述，2個月前，有2個人把車子停在外面走進社區探頭探腦，觀察現場狀況後就離開，這種情形有好幾次；警方朝恩怨或糾紛導致報復的方向偵辦。

據了解，受傷的洪姓姊弟分別是70歲與66歲；2人表示，2、3天前家門口被放了1個包裹，他們一直沒有動，今天把它拿到屋裡打開，沒想到一打開就爆炸；弟弟還說：「根本就是炸彈！」2人傷勢多為鐵片與玻璃刺傷。

宜蘭縣警察局長陳金城也趕到現場關心，他說案發時，住所內有1對姊弟，初步調查是在拆一個包裹的物品，拆一拆就發生爆裂送往醫院沒生命危險，會等他們就醫到一段落會作訪查，了解包裹來源與當時發生狀況，現場已做封鎖採證，不排除是與人有恩怨或糾紛，後續會進一步調查。

鑑識人員勘驗現場，疑似有硝化甘油的味道，這是炸藥的原料，還好它量不多，量多不會只是這樣，硝化甘油爆炸不會有火花。警方封鎖現場採證後，發現有遺留疑似引爆的電路線版，不排除是有爆裂物之可能，宜蘭分局已經和刑事警察大隊成立專案小組，徹底了解爆裂物來源和引爆方式。

而根據附近鄰居說，2個月前，有2個人把車子停在外面，走進社區到洪姓姊弟家前，探頭探腦的張望，也會拉一下門把，觀察現場狀況後就離開，這種情形有好幾次。

