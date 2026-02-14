中山高台南安定段4車連環撞 一度回堵逾5公里

中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安。（圖由民眾提供）

今天是春節連假首日，國道車流暴增，中山高台南安定路段近午發生4部轎車連環撞的意外，所幸人員平安，都沒有涉及酒駕，肇事責任正進一步調查。

事故發生在國道1號南向314.7公里，警方初步調查，當時37歲阮姓男子駕車行駛於內側車道，追撞由53歲陳姓男子駕駛的轎車後，再往內側擦撞護欄。

請繼續往下閱讀...

隨後，39歲李姓男子駕駛的自小客車，再接續追撞53歲陳男的車子，而另一位32歲陳姓男子駕駛的自小客車，則追撞李男的車子；各車駕駛都無飲酒情形。

事故發生後，現場一度壅塞，回堵逾5公里，讓返鄉、出遊的民眾困在車陣裡，正全力排除中。

國道警察第四大隊呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，隨時注意車前狀態，以確保他人與自身用路安全。

中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安，警方全力處理。（圖由民眾提供）

中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安，但現場一度壅塞。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法