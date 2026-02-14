為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中山高台南安定段4車連環撞 一度回堵逾5公里

    2026/02/14 14:32 記者吳俊鋒／台南報導
    中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安。（圖由民眾提供）

    中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安。（圖由民眾提供）

    今天是春節連假首日，國道車流暴增，中山高台南安定路段近午發生4部轎車連環撞的意外，所幸人員平安，都沒有涉及酒駕，肇事責任正進一步調查。

    事故發生在國道1號南向314.7公里，警方初步調查，當時37歲阮姓男子駕車行駛於內側車道，追撞由53歲陳姓男子駕駛的轎車後，再往內側擦撞護欄。

    隨後，39歲李姓男子駕駛的自小客車，再接續追撞53歲陳男的車子，而另一位32歲陳姓男子駕駛的自小客車，則追撞李男的車子；各車駕駛都無飲酒情形。

    事故發生後，現場一度壅塞，回堵逾5公里，讓返鄉、出遊的民眾困在車陣裡，正全力排除中。

    國道警察第四大隊呼籲用路人，開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，隨時注意車前狀態，以確保他人與自身用路安全。

    中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安，警方全力處理。（圖由民眾提供）

    中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安，警方全力處理。（圖由民眾提供）

    中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安，但現場一度壅塞。（圖由民眾提供）

    中山高台南安定路段發生事車連環追撞的意外，所幸人員平安，但現場一度壅塞。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播