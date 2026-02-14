女約雇員淨灘、防疫包都能A！ 小額採購變「小金庫」吞36萬公帑下場曝

台中地院近日判處廖女有期徒刑4年10月，仍可上訴。（資料照）

台中市政府一名時任環保局的廖姓女約雇員，利用小額採購制度查核較寬鬆漏洞，長期與廠商合謀製作假發票、假估價單，將公款轉入自己「小金庫」當作日常開銷來源，手法橫跨多項業務，連防疫物資採購都成為下手目標，前後向環保局詐領36萬1700元公款，台中地院近日依貪污等罪判廖4年10月，可上訴。

經查，廖女負責環境衛生與毒化物管理相關業務，熟悉採購流程，發現10萬元以下小額採購可由承辦人自行驗收、請款程序簡化，便動起歪腦筋，先與一家公司負責人邱女合作，虛構淨灘活動人數與團體名單，開立不實估價單與發票請款。

請繼續往下閱讀...

期間為避免特定廠商請款過度集中引發懷疑，又拉攏另家公司負責人黃女加入，提供空白單據配合操作，讓廖女得以向環保局請領26萬餘元，款項隨即匯入她專門管理的私人帳戶；疫情期間，政府大量採購防疫慰問包與手工皂，她再以相同手法追加詐領9萬餘元，整起案件直到廉政署接獲情資展開搜索，才讓長期隱藏金流曝光，檢方認定3人分工明確，藉職務與交易文件掩護，系統性詐領公款起訴。

台中地院審理時指出，廖女利用職務機會詐取補助，中飽私囊，破壞政府機關公信力，不過她到案後坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得，依法量刑，兩名配合業者則分別因提供不實單據與協助詐領，亦須負刑責，最終依多次利用職務機會詐取財物等罪，判處廖女有期徒刑4年10月；邱女判2年6月、黃女判8月、緩刑2年，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法