    首頁 > 社會

    宜蘭民宅「包裹爆炸」 內容物疑有硝化甘油等炸藥原料

    2026/02/14 14:15 記者游明金／宜蘭報導
    警方鑑識人員在現場採獲證物。（讀者提供）

    警方鑑識人員在現場採獲證物。（讀者提供）

    宜蘭市黎明路41巷一棟民宅，今天中午11點18分左右疑發生氣爆，造成屋內1對姐弟受傷送醫；2人顏面、肢體多處受傷，意識清楚，宜蘭、壯圍等消防分隊出動搶救；據了解，這起事件疑為包裹爆裂物引起爆炸，包裹內疑有硝化甘油等炸藥原料，警方已成專案小組偵辦中。

    據了解，受傷的洪姓姐弟分別是70歲與66歲；2人表示，2、3天前家門口被放了1個包裹，他們一直沒有動，今天把它拿到屋裡打開，沒想到一打開就爆炸；弟弟還說：「根本就是炸彈！」2人傷勢多為鐵片與玻璃刺傷。

    爆炸後，「轟」的一聲，驚動左右鄰居出來查看；住在對面的鄰居說，那時他在家裡，聽到碰一聲不是鞭炮聲音，好像是氣爆聲音，聽到玻璃破裂就跑出來看，聽到有人在唉嚎就趕快報警。

    宜蘭縣警察局長陳金城也趕到現場關心，他說案發時，住所內有1對姐弟，初步調查是在拆一個包裹的物品，拆一拆就發生爆裂送往醫院沒生命危險，會等他們就醫到一段落會作訪查，了解包裹來源與當時發生狀況，現場已做封鎖採證，不排除是與人有恩怨或糾紛，後續會進一步調查。

    鑑識人員勘驗現場，疑似有硝化甘油的味道，據了解，它量不多，量多不會只是這樣，硝化甘油爆炸不會有火花。

    這對姐弟是租屋居住，房東說，他們應該是南部人，聽說家裡養羊，房子租了2、3年，房租之前都很正常，這2個月有比較慢給，但事後都有結清，前陣子，姐姐被車撞到，他們手頭比較困難，都可以體諒。

    黎明里長尤學揚說，警消破窗而入把傷者救出，意識還清楚，就先包紮送醫，一開始以為瓦斯管路氣爆，結果不是，是前幾天有收到包裹，包裹直接掛在他們門把，姐弟之前沒有理會它，今天弟弟拿進去拆，一拆就爆炸。

    受的洪姓姐姐。（讀者提供）

    受的洪姓姐姐。（讀者提供）

    受傷的洪姓弟弟。（讀者提供）

    受傷的洪姓弟弟。（讀者提供）

