    首頁 > 社會

    春節連假首日 國道3號蘭潭隧道8車連撞

    2026/02/14 14:14 記者丁偉杰／嘉義報導
    春節9天連假首日，今天國道3號蘭潭隧道南下發生8車連撞車禍。（圖由嘉市消防局提供）

    春節9天連假首日，今天國道3號蘭潭隧道南下發生8車連撞車禍。（圖由嘉市消防局提供）

    農曆春節9天連假今（14）日起展開，國道3號南下蘭潭隧道上午10時左右發生8輛自小客連環追撞車禍，其中1輛車上有1名懷孕30餘週孕婦，所幸無不適無需立即就醫，其餘受影響乘客共約20餘人無人受傷，虛驚一場，肇事原因仍待進一步調查。

    嘉市消防局表示，今天上午10點18分受理民眾報案，指國道3號南下蘭潭隧道內有連環車禍事故急需救護車、消防車，立即派遣第二消防大隊後湖分隊消防車2輛及蘭潭、第二分隊救護車2輛到場處理。

    救護人員抵達現場後發現共有8輛自小客車連環交通事故，消防人員評估各車輛人員生命徵象及傷勢，經逐一檢視後，發現其中有1輛車上有1名懷孕30餘週孕婦，所幸她並無不適，表示不需要立即就醫；其餘受影響人員共約20餘人，意識皆清楚且表示無其他傷勢，亦皆表示無須就醫。

    警方提醒，年假開始，國道已陸續出現大量車潮，呼籲民眾返鄉過年時，應當隨時注意車前狀況，用路人行經國道途中如遇交通事故，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所（路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處）待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車。

    蘭潭隧道南下發生8車連撞車禍，乘客無礙，虛驚一場。（圖由嘉市消防局提供）

    蘭潭隧道南下發生8車連撞車禍，乘客無礙，虛驚一場。（圖由嘉市消防局提供）

    蘭潭隧道南下發生8車連撞車禍，嘉市消防局派員到場處理。（圖由嘉市消防局提供）

    蘭潭隧道南下發生8車連撞車禍，嘉市消防局派員到場處理。（圖由嘉市消防局提供）

    圖
    圖 圖 圖
    2026春節專區
    圖
    網友回應
    熱門推播