布袋漁船漁船起火 海巡人員救出受傷船長送醫

海巡人員與警、消人員合力以小船布水線進行近距離滅火。（海巡署第四岸巡隊提供）

一艘停泊嘉義縣布袋漁港港區的漁船在今天清晨5時許突然發生火警，所幸布袋漁港安檢所海巡人員及時發現展開救援，救出受傷的船長送醫，並與警、消人員協力滅火，火勢於1個多小時後撲滅，並將船體拖離避免復燃，影響其他船舶安全。

海巡署第四岸巡隊表示，今天清晨5時許，這艘停泊布袋漁港港區的漁船突然發生火警，火勢迅速蔓延，還好被執行安檢的布袋漁港安檢所海巡人員及時發現，第一時間通報消防及警察單位協處，海巡人員並投入初期處置，全力防止火勢擴大。

海巡人員先將身體多處遭燒燙傷的船長救出送醫，並將起火的漁船向外推離，避免影響其他船隻，再與獲報到場的警、消人員合力以小船布水線進行近距離滅火，歷時1個多小時撲滅火勢。

為防範油污外洩造成二次災害，海巡人員即時聯繫嘉縣環保局到場評估，於船舶周邊佈設攔油索。另將船體拖離避免復燃影響其他船舶安全。至於漁船起火原因，後續將由相關單位調查釐清。

海巡人員將身體多處遭燒燙傷的船長救出送醫。（海巡署第四岸巡隊提供）

