酒駕撞進五金百貨連刷11輛汽機車 駕駛脫困受傷送醫

何男酒駕撞進五金百貨連刷11輛汽機車，何男一度受困頸部受傷送醫。（民眾提供）

高雄市一名何姓駕駛酒味未退，竟開百萬名車外出買東西，連刷2輛汽車、9輛機車，其中1輛汽車撞進五金百貨，何男也受困車內被救出，頸部受傷送醫治療，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，23歲何男昨晚與友人聚會飲酒作樂，不料今天酒味未完全消退，竟駕駛1輛百萬名車，沿著楠梓區右昌街往北直行，突然於一間五金百貨前，撞擊路邊停車格內2輛汽車、9輛重機車。

其中1輛汽車更撞進五金百貨，有民眾到賣場買東西，出來赫見愛車被撞超傻眼，所幸汽機車上無人，否則後果不堪設想，民眾目擊PO網直呼好恐怖！

警消據報到場處理，何男一度受困車內，消防人員協助他脫困，警方聞到何男散發酒氣，對他實施酒測，酒測值0.34毫克超標。

消防人員發現他頸部受傷，將他送醫治療，警方將依刑法公共危險罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

