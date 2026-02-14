為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節第一天就出事！逢甲湯包店突竄駭人火煙 1瓦斯行工人燒燙傷送醫

    2026/02/14 13:37 記者許國楨／台中報導
    湯包店突起火冒出濃煙，消防人員急灌救。（民眾提供）

    春節連假第一天驚傳火警，逢甲商圈中午一度濃煙直竄街頭，嚇壞附近民眾，位於文華路上一家湯包店疑在更換瓦斯桶時操作不慎，引發火勢，現場黑煙不斷從店面竄出，停放門口的機車也遭火舌波及，消防人員到場後緊急灑水灌救，迅速控制火勢。

    台中市消防局14日中午12時03分接獲報案，指西屯區文華路一處湯包店面冒出大量火煙，立即派遣第八大隊及水湳分隊等5個單位前往搶救，共出動消防車14輛、消防人員32人，現場由組長曾伯皓擔任指揮官。

    消防人員抵達時，該棟地上6層樓RC建築物1樓店面已竄出火煙，火勢集中在騎樓的工作區域，經全力灌救後，火勢於12時16分控制並迅速撲滅，燃燒面積約20平方公尺，主要燒損工作檯與周邊設備。

    經查，當時湯包店尚未營業，現場有兩名員工正在備料，一名瓦斯行的64歲男員工前往更換瓦斯桶時，疑因管線脫落導致氣體外洩並引燃火勢，臉部鼻子及嘴巴出現約0.5%一度燒燙傷，意識清楚，由救護人員緊急送往中港澄清醫院治療，所幸無生命危險，起火原因由火調人員調查中。

