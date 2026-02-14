為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    總統新春親赴「管區」分局 警致贈8千餘張照片製成「守護者」夾克

    2026/02/14 13:34 記者劉慶侯／台北報導
    總統新春親赴「管區」的中正二分局慰問。（記者劉慶侯翻攝）

    總統新春親赴「管區」的中正二分局慰問。（記者劉慶侯翻攝）

    總統賴清德今日特別前往官邸所在地的北市警中正二分局慰問，並頒發春節福袋及加菜金。警方則致贈背後印有「GUARDIAN」及「STAND FIRM」（守護者、堅守崗位）字樣的飛行夾克，以表達對政府的支持和為人民服務的熱忱。

    賴清德總統是今日近中午時段，在內政部部長劉世芳、警政署署長張榮興、北市警察局長林炎田陪同下，親赴中正第二分局頒發春節福袋及加菜金，慰勉及感謝警察同仁堅守崗位，在第一線守護國人安全之辛勞。

    中正二分局特別準備『蒙太奇』設計手法的飛行外套，背後「GUARDIAN」及「STAND FIRM」（守護者、堅守崗位）字樣，是以8000餘張照片所組成，象徵全分局339位同仁，24小時不間斷地守護治安，匯聚成這8136份堅定的決心，代表中正第二分局永遠是總統及全體人民最堅實的後盾，由分局長曹儒林代表致贈，以感謝總統撥冗於春節期間慰問全體警察人員辛勞。

    中正二分局特別準備『蒙太奇』設計手法的飛行外套，背後「GUARDIAN」及「STAND FIRM」（守護者、堅守崗位）字樣，是以八千餘張照片所組成，（記者劉慶侯翻攝）

    中正二分局特別準備『蒙太奇』設計手法的飛行外套，背後「GUARDIAN」及「STAND FIRM」（守護者、堅守崗位）字樣，是以八千餘張照片所組成，（記者劉慶侯翻攝）

