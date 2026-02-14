為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    BMW男新竹街頭蛇行 警攔查驗出毒駕

    2026/02/14 13:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹市警察局表示，張男遭警攔停後，自知難逃法網，主動交付電子菸彈1顆及愷他命1包。（新竹市警察局提供）

    春節年假的前一天，新竹市北大路車水馬龍，竟有1輛白色BMW轎車在大馬路上蛇行，嚇壞其他用路人；警方獲報出動警網攔查，發現該車駕駛張姓男子神情恍惚，研判有毒駕的可能性，果然查出張男身上攜帶電子菸彈及愷他命，經毒品快篩結果呈現依託咪酯陽性反應。

    新竹市警察局第一分局表示，昨天下午北門派出所警員獲報，有一輛轎車在北大路蛇行，相當危險。北門所立即出動警網，隨即於北大路374號前攔查到該輛白色BMW。攔停後，發現駕駛張男神情恍惚，應答遲鈍，研判有毒駕的可能。

    為避免衍生其他危害，所長楊志強及警員黃凱昱對張男目視探查，並於其右側口袋發現疑似電子菸桿之物，張男也自知難逃法網，便主動交付電子菸彈1顆及愷他命1包。經使用毒品快篩試劑進行檢驗，結果呈現依託米酯陽性反應。警方立即將張嫌依違反《毒品危害防制條例》現場逮捕，並查扣相關毒品證物，移請新竹地檢署偵辦。

    新竹市政府表示，毒品問題對社會治安與民眾身心健康皆造成嚴重衝擊，市府將持續督導警察局嚴密查緝毒品案件，並加強校園與社區的反毒教育與宣導，建立全民識毒、防毒、拒毒的觀念，讓毒品無所遁形，打造健康無毒的科技宜居城市。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新竹市北大路車水馬龍，昨天竟有1輛白色BMW轎車在大馬路上蛇行，嚇壞其他用路人；警方獲報出動警網攔查。（新竹市警察局提供）

