    首頁 > 社會

    汐止男無照又毒駕！後照鏡撞爛「沿路搖晃」 遇春安首日巡邏警栽了

    2026/02/14 13:19 記者林嘉東／新北報導
    魏姓男子本月9日騎乘機車行經汐止區街頭時，因後照鏡破損不堪且轉彎未打方向燈，加上騎車搖晃不穩，被巡邏警察攔下發現不僅無照，還毒駕。（記者林嘉東翻攝）

    魏姓男子本月9日騎乘機車行經汐止區街頭時，因後照鏡破損不堪且轉彎未打方向燈，加上騎車搖晃不穩，被巡邏警察攔下發現不僅無照，還毒駕。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區一名49歲魏姓男子，日前騎乘機車行經汐止區街頭時，因後照鏡破損不堪且轉彎未打方向燈，加上騎車搖晃不穩，引起巡邏員警注意。警方上前攔查後發現，魏男不僅無照駕駛，身上更散發濃厚毒品氣味；經唾液快篩呈陽性反應，當場由「違規騎士」變「毒駕現行犯」；警訊後移送士林地檢署偵辦。

    汐止警分局橫科派出所員警9日騎警騎巡邏時發現，魏男所騎的機車後照鏡損毀，在轉彎時未打方向燈，且左搖右晃，隨即上前示意靠邊停車受檢。

    警方盤查時，發現魏男根本沒有駕駛執照，且身上飄出濃烈的毒品氣味。面對警方詢問是否施用違禁品，魏男自知難逃法網，最終坦承並同意接受毒品唾液快篩檢測。

    經警方採驗，測得魏男唾液檢測呈陽性反應，隨即將魏男帶回派出所釐清毒品來源；警訊後依違反刑事法規移送士林地檢署偵辦。

    汐止警分局表示，115年加強重要節日安全維護工作已於9日正式展開，警方在春節年假期間將採取「強悍執法」立場，針對毒品、各類通緝犯及酒駕、毒駕等重大違規強化巡邏與佈線查緝。

