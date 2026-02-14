冠軍建材董事長林榮德涉申報不實財務 延長限制出境出海8個月

曾任國民黨代理主席的冠軍董事長林榮德（圖中）。（資料照）

曾是國民黨代理主席、冠軍建材董事長林榮德，因涉違反證券交易法「公告申報不實財務」罪嫌被起訴，由於他已被限制出境出海，且期限將屆滿，新北地院合議庭日前已裁定林榮德自2月24日起延長限制出境、出海8個月。

檢方調查，上市公司、冠軍建材（1806）董娘王桂鳳，被控隱匿自己是經銷商實際大股東及負責人，由經銷商銷售磁磚，再領走獲利等方式，逃漏個人所得稅達4億3887萬餘元，9家經銷商也逃漏稅達4億1529萬餘元。

檢調2024年發動搜索將王桂鳳聲押禁見獲准，並諭令曾是國民黨代理主席、冠軍建材董事長林榮德交保，並於2025年依違反證券交易法公告「申報不實財務」罪、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴王桂鳳；林榮德雖辯稱不清楚王桂鳳所為，但檢方認定他最晚在2024年7月，已知悉冠軍公司與這些經銷商公司的交易為關係人交易，依法應在冠軍公司的財報中揭露，因此依違反證券交易法「公告申報不實財務」罪嫌將林榮德起訴。

本案偵查時，檢方於2024年10月24日起已將林榮德限制出境、出海8月，全案起訴後，偵查中所餘限制出境、出海期間至2025年6月23日屆滿；合議庭則於6月13日裁定自6月24日起延長限制出境、出海8月。

由於期限將屆滿，合議庭認為，林坦承全部被訴犯行，犯罪嫌疑重大，所涉罪嫌為重罪，且他是社經地位甚高，有一定資力可供逃亡海外並於海外生活，有逃亡之虞，加上他改口否認同案王桂鳳為冠軍公司實質負責人，有勾串共犯之虞。

合議庭認為，本案尚未完成審理程序，林榮德仍有可能在訴訟程序進行中，即潛逃海外不歸，況他在海外亦有豐厚資產、人脈與資源，供其生活優逸無虞，難僅憑他的主要事業、家人、生活重心在台，先前均有遵期到庭，積極配合偵查、面對訴訟等事由，即可認定無逃亡之虞。

合議庭考量檢察官起訴林榮德德犯罪情節與目前訴訟進度等因素，認以限制被告出境、出海方式，應可保全後續審判，以及如果判決有罪確定的刑罰程序；另考量限制出境、出海造成目前人身自由不便程度，尚屬輕微，裁定延長限制出境出海。

