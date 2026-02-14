台中全年建物火警295件！電氣釀禍逾半 消防局籲「五不一沒有」

行動電源安全充電指南。（台中市消防局提供）

春節連假到來，家家戶戶忙著大掃除，但在歡慶氣氛背後，用電安全卻成為不可忽視隱憂，根據台中市消防局統計，去年全市建築物火災共發生295件，其中高達165件與電氣因素相關，占比達56%，也就是說，每兩起建物火警就有超過一起與用電不當有關，電氣問題已成為火災最大元凶。

消防局指出，電氣火災多半源於日常生活中被忽略的小細節，例如插座長期未拔、電線彎折受損、過度使用延長線或電器周邊堆放可燃物等，呼籲民眾務必落實「五不一沒有」原則：不用的插座不插、電線不綑綁折損、插頭不潮濕汙損、用電不超過負載、電器周圍不放可燃物，以及絕不使用沒有安全標章的電器產品。

除了居家用電，近期也接獲一起案例，員工因碎紙卡住，對連續運轉近30分鐘機頭噴灑含丁烷成分潤滑噴劑，結果重新通電瞬間引發氣爆，消防人員說明，丁烷屬高度易燃氣體，一旦積聚在機殼內，遇到馬達火花極易引燃，正確保養方式應使用專用潤滑油片，並避免長時間連續運轉導致機體過熱。

另一項新興風險，則來自近年流行的「自帶插頭行動電源」，這類產品將數百公克鋰電池直接懸掛在插座上，長期使用會使金屬插腳承受過大扭力，可能出現接觸不良或金屬疲勞，進而產生電弧甚至燒毀插座，使用時應讓行動電源平放桌面，避免在高溫、潮濕或無人看管環境中充電，在用電設備方面，也建議民眾選購貼有商品檢驗標識的延長線，可在負荷過重時發出警報並切斷電源，形成雙重防護 。

消防局提醒民眾「五不一沒有」原則。（台中市消防局提供）

