棋牌社、麻將館掛羊頭賣狗肉！基警連續掃蕩2「投幣式」賭場

基隆市警ㄧ分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，查扣大批賭具。（記者林嘉東翻攝）

春節連續假期前夕，基隆市警方打擊職業賭場不手軟！基隆市警一分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場。警方發現，業者為規避查緝，竟仿效自動販賣機模式，要求賭客投幣開桌，並在桌上預放點數卡（籌碼）代替現金，仍被警方一舉破獲，合計帶回48人，全案依賭博罪嫌移送法辦。

第一分局忠二路派出所與偵查隊接獲線報，仁愛區忠四路地下一層星際棋牌社，以提供麻將等賭具，供賭客對賭，再從中牟利。警方9日深夜11時許前往查緝查獲4桌、合計 20名賭客。

警方調查，星際棋牌社是由30歲何姓女子負責經營，聘請4名員工提供賭客罕見的「販賣機模式」，賭客需先投入約台幣240元現金方能開桌。現場查扣麻將4副、行動電話及現金7萬1591元，更驚見面額高達75萬1500元的籌碼。

隔（10）日傍晚6時許，第一分局再突擊愛三路「大四喜麻將休閒會館」，查獲6 桌、28名賭客，與55歲負責人王姓男子及3名女員工，查扣現金12萬9000元及大批營業帳目表。

警方調查，大四喜麻將館同樣以「先投幣、後換籌碼」的方式規避警方盤查，賭客於賭玩結束後，再與店家私下進行籌碼兌換現金，藉此從中獲取營利。

警方指出，星際棋牌社與大四喜麻將館雖領有合法商業登記，卻利用自動販賣機投幣換籌碼掩護對賭事實。警一分局強調，賭博行為容易引發社會治安問題，將持續加強針對仁愛區等博弈高風險區域的臨檢與查緝。警訊後，將何女、王男依刑法營利供給賭博罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警ㄧ分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，查扣大批籌碼。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警ㄧ分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，查扣近百萬賭金。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警ㄧ分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場，查扣大批代幣。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警ㄧ分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警ㄧ分局連2日掃蕩兩間掛羊頭賣狗肉的職業麻將賭場。（記者林嘉東翻攝）

