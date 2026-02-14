律師控檢察官嗆「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」 高檢署：勘驗光碟並無此事

士林地檢署。（資料照）

台北市士林警分局應姓、葉姓警員於2022年因處理無牌車涉貪案，歷經三年審理，最高法院判無罪定讞。辯護律師黃子欽日前指控承辦檢察官曾經嗆「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」；高檢署獲知後，因事涉檢察官執行職務形象，隨即分案調查，並會同辯護律師勘驗開庭錄音光碟；高檢署表示，經完整播放，辯護律師已當場確認，錄音光碟承辦檢察官並無口出前上述言語。

高檢署表示，經調卷並於2月10日在高檢署研究室，會同辯護律師勘驗案件有爭議的2023年11月6日偵查庭開庭錄音光碟，經完整播放，該辯護律師已當場確認，錄音光碟承辦檢察官並無口出上述所載言語。

請繼續往下閱讀...

高檢署表示，檢察官於偵查程序中應本於客觀義務，依法執行職務；如有相關爭議，亦將秉持公開透明原則，依程序查明事實，以維司法公信。

本案起因於律師黃子欽指出，過去為士林分局員警涉貪案件時，承辦檢察官與辯護人意見不合，竟嗆聲：「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」甚至放話稱，「辯護律師不簽（筆錄），那被告簽名」；針對指控，士林地檢署回應，檢察官並未說出「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」等爭議性對話，強調一切依法行使職權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法