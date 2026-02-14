賴清德春節慰勉警察 肯定AI助攻提升警政效率

總統賴清德春節慰勉台北市中正一分局。（記者陳志曲攝）

農曆春節假期首日，賴清德總統今日上午前往台北市警察局中正一分局慰勉春節連假期間堅守崗位的警察同仁，肯定並感謝警察人員打擊犯罪、維護治安，也請大家加強勤前講習及平時訓練，注意勤務安全。

總統賴清德今（14）日上午11時10分偕同內政部長劉世芳、警政署長張榮興、北市政府警察局長林炎田等人親至北市政府警察局中正第一分局頒贈春節加菜金，慰勞員警過去一整年的勤務辛勞，中正第一分局員警也藉此機會與總統合影，致贈客製化總統府樂高，並祝福總統新的一年「馬到成功」。

賴總統致詞時特別提到，很開心中正一分局在符合個資法、偵查不公開之前提，導入人工智慧基本法，善用人工智慧，將AI注入警政工作，有效提升工作效率。此外，也很欣慰大家在繁忙勤務之餘仍不忘身體健康，唯有強健體魄，才能持續作為社會秩序的第一道防線，讓國人安心。

賴總統表示，行政院已核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及繁重加成上限，讓全國員警受惠。最後，總統期許警察服務民眾可以「馬」上辦好，讓民眾「馬」上安心！

分局長陳瑞基致詞時提到，中正第一分局已將AI嵌入警政的核心成果，善用AI如同為警察穿上「科技慢跑鞋」，讓執法更高效、更輕便。該分局員警特別設計、親手拼出總統府及籃球場樂高贈予總統，象徵同仁在辛勞工作之餘，不忘從事運動，兼顧身心健康，除持續守護轄區治安外，亦支持府前繼續舉辦運動賽事，與國家一起強健體魄！

此外，部分眷屬及「城中小小波麗士」亦到場與總統合影，使活動更加活潑熱鬧。隨後賴總統一行人轉往中正二分局慰勞。

