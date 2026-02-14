高屏溪斜張橋轎車撞小貨車貨櫃噴飛到對向 後方駕駛閃不過釀車損

貨車後方貨櫃是直接甩到對向車道。（警方提供）

國道高速公路高屏溪斜張大橋路段昨天深夜發生車禍驚魂，1輛轎車往南行駛時疑因恍神擦撞外側車道的小貨車，小貨車失控撞向中央護欄，且後方貨櫃就直接甩到對向車道，路面則是灑滿貨物一片狼藉，後方車輛行經是閃避不及不斷輾壓，遭形容為「障礙賽」。

這起事故發生於昨天深夜10時30分左右，當時48歲吳男駕駛廂型車於國道3號由北往南行駛，行經385.6公里的斜張橋路段時，疑因恍神導致車輛由內向外偏移，並擦撞外側車道由63歲葛男所駕駛的小貨車，小貨車遭撞後是頓時失控撞擊並又內切撞擊內側分隔島，且貨斗上方的貨櫃是直接飛越過中央分隔護欄並跨至對向的北向內側車道。

警方獲報立刻到場處置，發現現場是一片狼籍，路面灑滿貨櫃內貨物，最後清點現場共有4部小客車因撞擊該事故散落物造成車損，第五公路警察大隊指出，全案於夜間11時56分排除，並呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

貨車後方貨櫃直接甩到對向車道。（警方提供）

